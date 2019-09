De los Cobos: "Nelson Bonilla me pidió que no lo volviera a llamar"

El seleccionador Carlos de los Cobos confirmó que Nelson Bonilla no jugará este martes por Liga de Naciones de CONCACAF ante República Dominicana, ya que el jugador pidió dejar la concentración para apoyar a su equipo en Tailandia.

"Nelson Bonilla me pidió que no lo volviera a llamar. Lógicamente nos va a hacer falta porque es un buen elemento pero me ha pedido que quiere concentrarse con lo que pasa con su equipo", mencionó De los Cobos tras el gane 3-0 ante Santa Lucía.

Bonilla fue uno de los anotadores ante la escuadra santalucense, al marcar a los 86 minutos el gol que selló la victoria, tras sustituir a Rodolfo Zelaya a los 69.

El ariete milita en el Bangkok United de la primera división tailandesa y su equipo pelea por conquistar el campeonato de liga local, en donde Bonilla es uno de los máximos anotadores.

"Tendremos dos bajas importantes con Nelson y Denis (Pineda, expulsado con roja directa)", apuntó el seleccionador mexicano.

Pineda ingresó en la segunda mitad pero dejó la cancha al propinar un golpe a un rival cuando no llevaba ni 15 minutos en el terreno de juego.