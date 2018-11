De los Cobos: "No me importa lo que se opine en redes sociales"

El entrenador de la selección mayor Carlos de los Cobos indicó la noche de este martes que no escucha las opiniones sobre el equipo en redes sociales, aunque respeta la crítica, y, por el contrario, se mostró satisfecho con el 1-0 sobre Haití.

"Es un resultado muy merecido, un 1-0 es merecido. Es un resultado corto... no me importa lo que la gente opine en redes sociales, no pienso en eso, lo respeto, lo que me importa es lo que veo de mis jugadores. Respeto mucho la opinión de la gente, no la comparto", comentó De los Cobos ante una pregunta sobre críticas en las redes.

Asimismo, argumentó que la Azul "siempre ha jugado con delanteros", a pesar de que no coloca a un delantero centro nato en sus últimos equipos titulares.

"Siempre jugamos con delanteros, Óscar Cerén lo es pero juega por la banda, hoy jugó Joaquín (Rivas) y lo hizo estupendamente y qué bueno que haya metido un gol. Por la izquierda tenemos un hombre totalmente vertical, así que no comparto (que no hayamos jugado sin delanteros)", afirmó.

También expresó que fue su hijo el que le recomendó llevar a Rivas al equipo y le dio gracias por ello. "Gracias a mi hijo, que fue quien me recomendó que lo viera y pudimos encontrar a un salvadoreño que nos dará muchísimo", comentó.

"Mucha gente podrá pensar que es un amistoso, pero uno compite para ganar. Hoy lo hizo Haití, que tiene un equipo muy fuerte físicamente y con buen manejo de pelota. Cuando decidimos retroceder lo hicimos en orden y hay un montón de cosas positivas, como el regreso de Darwin Cerén", finalizó.