De los Cobos: "Nunca pensé que pudiéramos exhibir un nivel tan bajo"

Carlos de los Cobos, técnico de la selección mayor de fútbol de El Salvador, compartió en el programa Jorge Ramos y su Banda su análisis sobre la paliza de 6-0 recibida por El Salvador ante Estados Unidos y reveló valoraciones de cara a la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

El primer tema en la charla con De los Cobos fue la derrota de El Salvador por 6-0 en el amistoso contra Estados Unidos el pasado 9 de diciembre en el Inter Miami Stadium.

¿Fue una mala noche como la tuvo México con Chile o como la tuvo Brasil con Alemania o es una realidad del fútbol de El Salvador frente al fútbol de los Estados Unidos? preguntó Jorge Ramos.

Y la respuesta del técnico mexicano fue directa. "Fuimos superados ampliamente, pero hay motivos del por qué...No es la realidad del fútbol nacional, era la realidad respecto a lo que ha venido pasando en todo el año. En enero del año pasado tuvimos un partido contra Islandia, un partido bien jugado que terminamos perdiendo 1-0 pero nos había dejado un buen sabor de boca el rendimiento de los muchachos", comentó de entrada De los Cobos.

"El 2018 y 2019 fueron buenos años para nosotros porque tuvimos muchísima actividad, la competencia fue constante y permanente y eso permitió que nuestros jugadores su mantuvieran en un nivel competitivo bastante bueno, pero desde que jugamos contra Islandia ya no volvimos a tocar a los jugadores, intentamos en agosto o en septiembre tener un microciclo pero se suspendió por que un chico, Iván Mancía, jugador central de nuestra selección, resultó positivo en las pruebas covid-19 y nuestra liga se reactivó muy tarde y a los jugadores les ha costado mucho recuperar su forma física y futbolística". dijo.

El técnico de la azul y blanco también mencionó que nunca esperó una derrota tan abultada.

"Hay motivos por los que realmente pasó esta situación, una situación tan lamentable porque nunca espero nadie una situación así, es una experiencia y tenemos que aprender de ello. Por la idea y la intención de jugar se me propuso este partido viendo que la mayoría de países de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Panamá Costa Rica, luego México y Estados y la mayoría tenía posibilidades de jugar y nosotros nos estábamos yendo en blanco en el año, entonces aceptamos y nos vimos en desventaja. Ese adjetivo tuyo me parece el más indicado y fuimos vapuleados y nos pasaron por encima pero no es la selección de El Salvador esta, no es su nivel", remarcó el entrenador azteca.

"Si jugamos cuatro veces contra Estados Unidos en estas condiciones vamos a volver a vivir lo mismo porque nuestros jugadores no estaban preparados. No es la realidad...Yo no pude más que entrenar 1 hora en todo el año, el día anterior al partido y no son pretextos, son realidades que se viven", insistió De los Cobos, quien recordó otros partidos como el que disputó la Azul contra Japón.

Sobre la eliminatoria de la Concacaf hacia Catar 2022, Carlos de los Cobos adelantó que junto a la FESFUT presentará su plan de trabajo, que según dijo era "urgente" y el cual servirá para poder competir de buena forma de cara a los partidos de marzo ante Granada y Montserrat.

"Vamos a pedir el apoyo de la primera división, que entiendan que la única manera de que podamos ser una selección que compita de buena forma es trabajando, entrenando y teniendo tiempo con los jugadores. Espero que la respuesta sea positiva y de repente hay resistencias, es natural y pasa en muchos países, pero la realidad es que si no entrenamos va a ser difícil que estemos en la octogonal y por que no pensar en Catar", expresó.

El técnico también expuso al programa las condiciones de trabajo de los equipos de la primera división y recalcó que tuvo las mismas dificultades para trabajar en la primera etapa con El Salvador del 2006 al 2009.

"Muchas veces las condiciones y las circunstancias que tienen los equipos no son las ideales, es decir, el tipo de cancha en la que se juega el torneo acá es totalmente diferente, el otro día fuimos pasados por encima por una selección que jugaba a 100 por hora, mientras nosotros andábamos a 30 o 40. No podemos aspirar a resultados importantes sino pensamos diferente", expresó.

"Es mi segunda ocasión trabajando con la selecta de El Salvador y me pasó exactamente lo mismo en la etapa anterior pero las cosas fueron cambiando, las condiciones fueron mejorando y logramos terminar de forma aceptable ese proceso, ahora íbamos muy bien pero este año con todas estas dificultades y que han entorpecido el trabajo a los mismos equipos de la liga, nos han llevado a un nivel futbolístico bajo y nivel futbolístico pobre como selección, necesitamos recuperarnos", enfatizó.

El entrenador oriundo de Matamoros, Tamaulipas, además mostró preocupación por el tiempo de cara al inicio de la eliminatoria.

"Marzo está a la vuelta de la esquina, tenemos solo el mes de enero y febrero para poder trabajar y que lleguemos bien para competir sino va a ser complicado conseguir los objetivos", mencionó.

Otro tema abordado por Jorge Ramos y su Banda fue la petición de la primera división a la FESFUT de destituir a De los Cobos del cargo de entrenador, quien dijo que su compromiso era con la FESFUT y la afición.

"Sé que hay y existe una corriente contra y normalmente ustedes saben que cuando las cosas marchan bien, la gente que pone resistencia por distintas razones, de no haber sido por este último resultado (6-0), considero que los resultados han sido aceptables con nuestra selección pero a pesar de ello no están contentos y no sienten satisfechas con el trabajo que he realizado", dijo.

"Hay un grupo que no está de acuerdo y no quiere que esté al frente de la selección y pasa en muchos lugares. Yo estoy bien, estoy fuerte y estoy con la ilusión de poder contar con el tiempo para poder trabajar con los muchachos porque ya demostramos que con tiempo se pueden hacer cosas buenas, al final la decisión está en manos de la Federación y el presidente públicamente me ha respaldado, hay un contrato y la gente no quiere que esté acá es cuestión de que platiquemos y lleguemos a un acuerdo", agregó.

Hernán Pereyra preguntó al técnico si debió rechazar el amistoso ante Estados Unidos y si aceptaría otro amistoso así como está la selección salvadoreña en este momento y De los Cobos no titubeó en la respuesta.

"Hay que aprender de los errores y fue un error aceptar el partido, pero teníamos la ilusión de competir, nunca pensé que pudiéramos exhibir un nivel tan bajo, eso nos deja enseñanza y tenemos que aprender, todos"

"No se mejoran las condiciones, primordialmente las canchas de fútbol y te obliga a jugar de forma semi lenta", indicó De los Cobos al recalcar que era una crítica positiva.