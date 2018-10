"De los Cobos dice que quiere ver a otra generación pero ha llamado a varios mayores"

Desde su debut en el 2014, uno de los legionarios que recibían convocatoria en la Selección Nacional era el volante Pablo Punyed. Hasta 2017 ha participado en 23 partidos internacionales. Su juego es mixto en el mediocampo, es recuperador y tamién da salida en ofensiva. Desde que Carlos De los Cobos asumió la dirección técnica en mayo, éste no ha aparecido en las convocatorias.

En una entrevista exclusiva a El Gráfico, Punyed contó cómo ha visto a la Selección en los últimos partidos y opinó que Fito Zelaya es un jugador que debe estar en Selección para apoyar a Nelson Bonilla en la ofensiva.

Tu club en Islandia cerró bien la temporada al ubicarse cuarto, ¿qué piensas de la clasificación a la fase previa de la Europa League 2019?

Al principio de la temporada, nos propusimos varias metas, y clasificar a la Europa League era una de ellas. Siempre existe un breve momento de satisfacción al poder lograr una de las metas, y demostramos que podemos competir par a ganar.

¿Cómo evalúas la temporada que tuviste en lo personal?

Fue una temporada de mucho aprendizaje, donde me tocó tener un rol diferente en la segunda parte de la temporada. Lo importante es seguir desarrollando y aprendiendo en toda situación. Al final terminé en un muy buen nivel, y estoy muy orgulloso de éste año.

¿Cómo está tu situación para seguir en el fútbol islandés?

Yo firmé tres años en el KR y tengo previsto seguir acá, de momento no se ha presentado nada atractivo.

¿Qué pensaste porque tu amigo y compatriota Derby Carrillo se marchó de la liga islandesa un mes antes de finalizar para retornar al fútbol salvadoreño?

Cada quien tiene su propio camino en el mundo de fútbol y a él siempre le deseo lo mejor. Lo importante en cualquier empleo es sentirse bien, querido. Es un triunfador y yo sé que logrará sus metas.

La Selección volvió a activarse con De los Cobos este año. ¿Qué piensas de que aún no has sido convocado?

Yo no lo conozco personalmente pero siempre hay que respetar las decisiones del cuerpo técnico. Yo me sigo considerando parte de la selección y estoy a la disposición de él. Me afectó un poco porque sé que he regresado y sobrepasado mi mejor nivel.

Es habitual que los seleccionadores se interesen por los legionarios para conocer cómo les va y su disposición de vestir la camiseta nacional. ¿Has tenido la oportunidad de dialogar con el actual cuerpo técnico de la Selecta?

El profe no me ha contactado directamente y el tendrá sus razones. Hay que respetar su decisión y me tocará apoyar como cualquier aficionado más para éste partido.

¿Cómo viste a la distancia ese 2-1 sobre Montserrat en el debut del clasificatorio de Liga de Naciones?

No me convenció pero lo importante es sacar los 3 puntos y empezar la campaña con pie derecho. En el fútbol las diferencias son mínimas y no podemos jugar menos de nuestro 100%.

Después de ese partido ante Montserrat, El Salvador tuvo un partido de lujo ante Brasil. ¿Crees que la Selecta respetó demasiado al rival que lo terminó goleando 5-0?

Se ha puesto mucho enfoque en respetar o no al rival, pero hay que hablar sobre cómo quiere jugar la selección. No se logró ver una identidad en el equipo, y eso se seguirá desarrollando. Hay que darle tiempo al proceso del profe.

El sábado se viene otro compromiso para la Selecta. Lo visita Barbados, siempre por Liga de Naciones. ¿Qué palabras podrías darle a los jugadores?

En esta competencia las victorias y los goles valen para aspirar a Copa Oro, ubicarse en la Liga A y la definición de puestos para el sorteo de la eliminatoria mundialista.

Hay que salir a ganar y disfrutar poder jugar en el cusca y defender la bandera. No se trata de golear, pero sí de hacer las cosas bien en la cancha. Los goles son el resultado del trabajo, el coraje, y el juego en equipo.

Hay un debate que sigue vigente en El Salvador. Fito Zelaya no fue tomado en cuenta, pese a ser el goleador de la liga salvadoreña con su equipo Alianza. ¿Consideras que pudo ayudarle a la Selección para juntarse con Nelson Bonilla en el frente de ataque?



Fito es el mejor jugador en su posición y un goleador natural, claro que debe de ser tomado en cuenta para la selección. El profe (De los Cobos) dice que quiere ver a otra generación pero ha llamado a varios mayores o de la misma edad que Fito.

La edad no existe en el fútbol, sólo la experiencia y la contundencia. Fito y Nelson han formado una dupla goleadora. Los dos hacen que nosotros los volantes tengamos un partido más fácil.

¿Sueñas con ver algún día a tu hermano Renato también en la Selección Nacional para jugar con él un partido amistoso o oficial?

Claro que sí. Metió gol en su último partido y anda volando en Noruega. Ojalá siga desarrollando y mejorando y que se le dé su oportunidad. Es un sueño poder compartir la cancha con él vistiendo la camiseta de la selección.