DT de la selección niega situación de indisciplina en la Azul

Carlos de los Cobos, técnico de la selección mayor de El Salvador, descartó que haya habido alguna situación de indisciplina durante el viaje al Caribe para los partidos contra Santa Lucía y República Dominicana.

En una entrevista en Radio YSKL, De los Cobos negó de manera tajante algún acto de indisciplina de sus jugadores e indicó que se trata de una situación para desestabilizar a la selección.

"Yo no tengo conocimiento de eso. Usted sabe que hay mucha gente que quiere desestabilizar, gente que se dice salvadoreña, pero que siempre está en contra de los intereses de nuestra selección. Esa gente hay que señalarla porque me parece incorrecto que un salvadoreño vaya en contra de los intereses de su selección, no hablo de este señor (Lisandro Pohl) sino de cualquier persona", expresó el entrenador mexicano.

“En este caso no hay nada de eso, hemos tenido un grupo muy disciplinado, hemos tenido un grupo que normalmente tiene un comportamiento normal, lo lógico dentro de nuestras concentraciones y que eso nos permite que la base del grupo se mantenga. Si yo tuviera un jugador problemático por muy bueno que fuera no me interesa tenerlo en la selección porque podría perjudicar al grupo", recalcó el mexicano al periodista Carlos Aranzamendi.

El 13 de noviembre, Lisandro Pohl, director ejecutivo del Alianza, aseguró tener detalles de un supuesto incidente de indisciplina por parte de un grupo de seleccionados salvadoreños durante el viaje al Caribe en la fecha FIFA de septiembre.

Sin revelar nombres, el directivo del Alianza explicó en el programa Güiri Güiri al Aire que se trató de una situación "grave".

"Hasta donde yo sé, sin mencionar nombres, en el último partido contra República Dominicana hubo un incidente entre un grupo de jugadores, grave, y en ese momento no tomaron ninguna acción, pero entiendo era algo que tenían pendiente y por esa situación no convocaron a estas dos personas, sin embargo convocaron a otras tres que estuvieron involucrados en eso”, comentó el directivo del Alianza.