De los Cobos sugiere no jugar partidos de enero y febrero

El técnico mexicano Carlos de los Cobos valoró como un "riesgo" para la posible clasificación a la Hexagonal que la selección mayor de El Salvador juegue partidos amistosos en enero y febrero 2020.

Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT anunció que El Salvador jugaría ante Islandia el 19 de enero en Los Ángeles y estaba la posibilidad también de enfrentar a los Estados Unidos en febrero, pero para el entrenador azteca no sería conveniente de cara al anhelo de clasificar de manera directa a la Hexagonal mediante el ranking FIFA.

"Los que tienen que arriesgar en estos meses de enero y febrero sería la selección de Canadá, son meses en los que no podríamos contar con nuestros jugadores y jugar un partido sin tener la base de los jugadores que han venido jugando es un riesgo", advirtió De los Cobos.

Finalizada la Liga de Naciones B, El Salvador logró la clasificación a la Copa Oro 2021, el ascenso a la división A y recuperó el sexto lugar en la zona de Concacaf que es favorable a las pretensiones de estar entre las seis selecciones que disputarán la Hexagonal.

El Salvador cierra el 2019 como sexto en zona de Concacaf con 1,346 puntos, pero Canadá es séptimo con 1,331. Detrás está Curazao con 1,313.

"Yo le sugerí al presidente (Hugo Carrillo) que no juguemos estos partidos porque es un riesgo y me gustaría que sea el presidente (de la FESFUT) que lo confirme y quizá no se jueguen estos partidos”, expresó el entrenador mexicano en la entrevista concedida a Radio YSKL el domingo.

Carlos de los Cobos también anunció que podría reanudar el trabajo con el combinado absoluto hasta febrero con un microciclo el cual permitiría reactivar al grupo de cara la fecha FIFA de marzo.

“Para enero y febrero es difícil porque ya empiezan las pretemporadas de los equipos, pero quizá empezar un microciclo en febrero, va a ser muy necesario porque ya en marzo estaremos compitiendo", dijo el entrenador mexicano en Radio YSKL.