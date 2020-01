De los Cobos tras derrota ante Islandia: "No me preocupa, el gol va a llegar"

Tras la derrota por 1-0 ante Islandia, en el partido entreno de este domingo, Carlos de los Cobos, entrenador de la selección mayor de El Salvador se llevó varios apuntes en su carpeta. Su equipo generó opciones ante el arco de la representación europea, pero no pudo concretar.

El estratega mexicano guarda la calma y confía en que eso se irá solucionando en futuros compromisos.

"No me preocupa (definición), sabemos que el gol va a llegar. Llegar es tener profundidad, tener posibilidades. El gol que nos permita ganar los partidos va a llegar. Me voy satisfecho con el rendimiento de los muchachos. Hemos hecho un buen partido ante una selección difícil. Tiene jugadores altos que complican para hacer el fútbol al que uno está acostumbrado", externó De los Cobos ante medios con los que platicó en el estadio.

Por otra parte, el seleccionador nacional, luego del examen ante Islandia, destacó que se ha ampliado el abanico de opciones para llamar jugadores a la Azul, para futuros compromisos.

"Me gustó el medio campo que jugó ante Islandia. Distribuyeron pelotas para la linea de ataque. Me agradó mucho. Las conclusiones más positivas que obtengo es que hemos ampliado el universo de jugadores, que es reducido normalmente en nuestro país. Con esta prueba que han tenido, los ,muchachos me han demostrado que son confiables", apuntó el seleccionador mayor.

Para el juego ante Islandia, Dustin Corea, Efraín Burgos Henríquez, Benji Oldaí Villalobos, Alexis Cerritos y Tomás Granitto volvieron a ser tomados en cuenta en la selección mayor. Todos tuvieron minutos ante Islandia.

Mirá aquí el resumen del juego en Carson:

