“De no ganar, daré un paso al costado”

Lee también

El entrenador de los tigrillos afirmó que el plantel está en deuda con la afición luego de acumular 13 juegos sin conseguir una victoria. La indicación principal a sus jugadores para el juego de esta noche: máxima concentración en los 90 minutos.¿Cómo se viven las cosas en FAS tras la última derrota ante Alianza el miércoles pasado?Anímicamente, el equipo no está muy bien. No se logran los resultados y, lógicamente, los ánimos no son los mejores. Pero esto también puede servir para recapacitar y para que los jugadores se preocupen por sacar los resultados en los próximos partidos. Así como yo me preocupo para trabajar y que ellos tengan las armas para que puedan lograrlo. Existe una preocupación mutua y es la que estamos encarando.¿Qué aspectos influyeron para perder contra Alianza?Íbamos ganando el partido. Luego, el Alianza se va al ataque y logra el empate. En el segundo tiempo, se tira atrás y juega al error nuestro, como lo hacen los equipos del “Zarco” Rodríguez (entrenador del Alianza), que siempre tratan de jugar defensivamente y buscan el error contrario para lograr una ventaja. Nosotros dimos ventajas, eso también es de reconocerlo.En los últimos dos goles, el Alianza realiza una presión alta para complicar la salida del FAS y dio resultado. ¿Cuál es su análisis de lo realizado por la defensa?La presión que decís no la hacen tres jugadores sobre un elemento de FAS. La pelota era de (Matías) Coloca (portero del equipo), y él la pierde. No es que todo el equipo presionó. En el 3-1, (Julio) Amaya debe rechazar, pero quiere cubrir la pelota ante dos jugadores. Fueron errores puntuales. No le doy tanta virtud al rival en este sentido. La crítica va contra los jugadores nuestros.¿Cómo visualiza el juego ante Águila, que marcha colíder, en el clásico nacional?Nosotros debemos enfrentarlo con la misma responsabilidad que enfrentamos el primer tiempo ante Alianza. Si te preguntabas cuál era el equipo que marchaba en la primera posición, durante ese lapso, no te das cuenta porque FAS hizo bien las cosas.Por algunos momentos dominó Alianza, pero no nos pasó por encima. El partido estaba para un empate o para que Alianza lo ganara mediante una jugada de mérito, pero fue por errores nuestros que sacó la ventaja.¿Ha recibido algún condicionamiento de la directiva?Al contrario, la dirigencia de FAS siempre ha tomado una postura de tranquilidad, de darme el apoyo y eso es muy bueno porque uno sabe que cuenta con ellos. Pero yo, en mi intimidad, sé que me dedico a esta profesión y dependo de los resultados.¿Admite la responsabilidad de lo que ocurre en FAS?La responsabilidad es totalmente mía. Yo soy el líder de este equipo. Y si los resultados no se dan, me tendré que ir, que dar un paso al costado, pero no pienso en eso. El sábado vamos a ir a la cancha a tratar de ganar ese partido, y yo voy a seguir en el cargo. Esa es la confianza que tenemos.¿Dará un paso al costado, de no sacar un resultado positivo ante Águila en esta noche?Ya lo hemos hablado y somos conscientes de que si no se saca el resultado, tendremos que dar un paso al costado porque no logramos ganar un partido.De pronto, puede venir alguien que les pueda cambiar el ánimo a los jugadores. Pero creo que no va a suceder nada de eso porque el sábado vamos a ganar. Hemos trabajado bien con el grupo y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos.Además de haber inconvenientes en el tema económico, el FAS se vio afectado esta semana por un allanamiento. ¿Ambos aspectos recalan en el rendimiento del equipo en los últimos partidos?Para nada. Ese es fue un problema que sufrió FAS hace cuatro años, y es algo que tiene que arreglar la dirigencia.Nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar y jugar. El equipo ha cobrado diciembre y se nos debe nada más enero, que recién finaliza. No ponemos excusa en los temas extradeportivos.