De ser refugiados a ser finalistas con Croacia en el Mundial Rusia 2018

Luka Modric, Ivan Rakitic, Vedran Corluka y Dejan Lovren son ya ganadores. En su infancia tuvieron que huir como refugiados por la guerra de los Balcanes durante los años 90. Ahora los cuatro disputarán la final del Mundial Rusia 2018 ante Francia, el próximo domingo.

En la década de los 90 se dio el mayor éxodo de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón de habitantes salieron huyendo de la región por los conflictos bélicos comandados por el ejército serbio. Entre ellos estaban Luka Modric, Ivan Rakitic, Vedran Corluka y Dejan Lovren, quienes casi tres décadas después estarían representando a Croacia en un Mundial.

Luka Modric tuvo que ver a su abuelo morir por una redada del ejército serbio y su padre fue enlistado al ejército croata para combatir la guerra balcánica. Modric tuvo que huir con su madre y sus hermanos, hospedándose en hoteles para refugiados. Luka encontró refugio de su desesperanza en el balón de fútbol.

“LA GUERRA NOS HIZO FUERTES”

Un ex empleado de los refugios que visitó Modric mencionó para un periódico croata que: “de niño rompía más ventanas que las bombas serbias”. El actual capitán de la selección de Croacia fue visto por un cazatalentos en los campos de refugiados y fue fichado por el Dinamo de Zagreb. Luego dio el paso al Tottenham y finalmente al Real Madrid.

"La guerra me hizo más fuerte. Fueron tiempos durísimos para mí y para mi familia. No quiero arrastrar ese tema para siempre, pero tampoco me quiero olvidarlo", expresó Morick años después de su sufrida infancia.

Lo mismo ocurrió con los defensas Dejan Lovren y Verdan Corluka, quienes tuvieron que huir a Múnich y Zagreb para escapar de la guerra que dejó más de 150 mil muertos desde 1991 hasta el 2001. Lovren y Corluka comenzaron en el Dinamo de Zagreb y actualmente juegan para el Lokomotiv Moscú y el Liverpool, respectivamente.

Los padres de Ivan Rakitic tuvieron que huir a Suiza, el actual mediocampista del Barcelona nació en tierras suizas y llegó a jugar en las menores de dicha nación, pero luego se decidió a jugar con Croacia.

Actualmente es pieza importante, tanto en el Barcelona y la selección Croata: "lo más importante para mis padres era que lleváramos una vida normal".

La guerra de Yugoslavia dejó secuelas imborrables en muchos habitantes que ahora son futbolistas profesionales. Once jugadores que fueron refugiados participaron el Mundial Rusia 2018. Pero también es una realidad que el fútbol y cualquier otro deporte puede servir como fuente de inspiración para salir adelante de cualquier problemática o adversidad.