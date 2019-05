De ser rivales del Águila pasaron a soñar con la copa 16

En Águila se da un caso curioso: Jugadores emplumados que antes departían con el “enemigo”, como el excampeón con Dragón, Jefferson Polío, y Edwin Lazo, otrora tigrillo, ahora sueñan con darle la alegría y el título a la afición de San Miguel.

Lazo, lateral convertido a volante de marca por Carlos Romero, quiere conseguir lo que no hizo con el FAS en la primera división: jugar por un título. Y afianzado de un puesto en zona medular, el también exjugador mitológico puede soñar.

Su caso es singular, al debutar en el fútbol mayor con los santanecos, eternos rivales del Águila, y luego pasar por varios equipos como el mismo Dragón, con el que solían jugarse los derbis migueleños, hasta que finalmente recayó en el conjunto aguilucho.

Sobre su paso en el FAS, Lazo es sincero y reconoce que no le duele haber dejado sin semis al equipo que le abrió la puerta en el circuito de honor.

“Son sentimientos encontrados, agradezco a FAS por la oportunidad que me brindó para debutar en primera división pero no me he sentido mal por haberlos eliminado en la fase anterior”, reconoce Lazo.



“Creo que somos profesionales, tengo muchos amigos allí, pero ahora me debo al Águila, equipo que en verdad me ha cambiado mi carrera y ahora estoy feliz, disfrutando de estos momentos porque estamos a una semana de vivir una final que siempre he querido jugar", añadió el "6" de los aguiluchos.



HOY SE DEBEN AL NIDO

Por su lado, Jefferson Polío ya probó las mieles del premio mayor en 2016, cuando con Dragón le negó dicho galardón a la hinchada negronaranja, y ahora busca ser doble campeón en San Miguel, esta vez con el equipo “mimado”.

Como él y Lazo, hay otros casos de jugadores que fueron parte de las filas “enemigas” y hoy se unen con el objetivo de darle la estrella 16 a la afición de la Perla Oriental.



Ejemplos son el exaliancista Ricardo Guevara o el otrora fasista Walter Chigüila, que fue descartado; y los extecleños Aldaír Rivera y Kevin Reyes, que incluso jugaron finales con los colineros.

En el fútbol, y Águila lo muestra claramente, los caminos pueden entrelazarse de las formas más inesperadas e inexplicables.