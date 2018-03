De vuelta al trabajo

Lee también

La selección nacional mayor volverá hoy a sus trabajos de preparación, de cara a la Copa Centroamericana de UNCAF, que se disputará en Panamá del 13 al 22 de este mes. Allí el equipo nacional buscará una de las cuatro plazas para Copa Oro, de julio de este año en Estados Unidos.Para la vuelta a las labores, el seleccionador Eduardo Lara llamó a 25 jugadores. Ahí se incluye a Nelson Bonilla, del Nacional de Portugal. Pero ese atacante depende del permiso de su equipo para integrarse a la Azul, ya que en un primer momento el club no lo cedería, por el desorden federativo en el nombramiento de técnico para la selección.Además de Bonilla, no hay otro jugador de los convocados que haya reportado algún impedimento para trabajar desde hoy con el plantel absoluto.Por ahora, en cuanto a legionarios, solo Dennis Pineda, del Santa Clara de de la segunda división de Portugal, no fue llamado. Luego en el caso de Arturo Álvarez, del Chicago Fire, no pudo ser localizado. Pese a eso, el timonel colombiano mantiene las puertas abiertas para el mediocampista, de cara al futuro en el combinado nacional.La principal novedad en la Azul será el regreso de Rodolfo Zelaya, luego de tres años de ausencia por su vinculación en el tema de amaños de partidos.Lara dejó en claro, antes de partir a Colombia para sus vacaciones, que tenía plena libertad para llamar a cualquier jugador. “En ningún momento ha habido alguna objeción de los directivos de la FESFUT para llamar a algún jugador a la selección. Los jugadores están disponibles para que nosotros valoremos. Todos los jugadores que están ahora en el fútbol de El Salvador y afuera están disponibles para la selección”.Por su parte, días atrás, el dirigente de la FESFUT Hugo Carrillo confirmó que no habría fogueos a escala internacional para la selección mayor, previo a su participación en Copa UNCAF.Si bien en su momento se valoró la posibilidad de jugar un amistoso ante Nicaragua, la opción se desechó dado el cambio de formato del torneo regional centroamericano.