Debbie Gómez: “Cuando uno exige lo básico, hay molestias”

Debbie Gómez, exentrenadora de la selección mayor femenina desde el jueves por la noche, amplió detalles en el programa Güiri al Aire sobre su destitución por parte de la FESFUT y los señalamientos que ella publicó en sus redes sociales por las condiciones de trabajo de la Azul.

Según explicó Gómez para su destitución del cargo de seleccionadora, la FESFUT argumentó indisciplina y abandono de la concentración, situación que ella rechazó de manera tajante.

“Ayer me notifican que ya no continuó como entrenadora, exponen en la carta que yo he cometido faltas y yo soy consciente, y todas mis jugadoras son conscientes, que eso no ha pasado. Uno necesita ir a su casa cuando tiene 15 días de estar encerrado", manifestó Gómez.

Entrenamientos sin uniformes, pupusas como cena en la concentración previa al viaje a Costa Rica para el preolímpico UNCAF, falta de agua en plena competencia, fueron parte de las denuncias de Debbie en un mensaje en Facebook.

“Me pongo a pensar cuál es la indisciplina que cometí, me acuerdo de una jugadora andaba en yinas y por eso me mandaron llamaron la atención. Ya lo sentía venir desde que las jugadoras vinieron (de Costa Rica) y fueron a hablar con ellos", amplió sobre este señalamiento.

Tal y como lo expuso en redes sociales, Debbie Gómez retieró que se retira de manera indefinida del fútbol.

"Creo que por un tiempo hay que respirar y si volvemos, hay que volver más fuerte y preparada. Tengo proyectos personales fuera del país, creo que aquí en El Salvador ya lo intenté y no se pudo", expuso.

Gómez también reveló que algunos entrenadores de la FESFUT tienen indicaciones de no hablar con algunos medios. "Hay medios con los que uno no tiene acceso de hablar. Se maneja con prensa (de FESFUT) y prensa decide con quién puede hablar uno y con quién no".

Gómez es la primera entrenadora clase A en el país por el momento y señaló que la separación del cargo de seleccionadora es producto de pedir lo básico para trabajar.

“Desde el día 1 cada movimiento que yo hacía era estudiado por muchas personas, yo me quedó tranquila porque todo lo que hice fue por el bien del fútbol femenino y nunca busqué mis intereses primero. Y si indisciplina es solicitar cosas básicas no lo comparto”, enfatizó.

“Cuando uno exige lo básico, hay molestias y yo nuca me pude adaptar a eso. Yo tengo una academia de fútbol y trato de que todas las necesidades básicas estén bien", ejemplificó.

Después de cinco meses de trabajo como seleccionadora, el torneo más importante fue el Preolímpico UNCAF en el que las nacionales cayeron por 2-1 ante Nicaragua y 5-0 ante Costa Rica, hace tres semanas.

Con el grupo (de jugadoras) me siento super orgullosa, Costa Rica en su momento nos dijo que con unos cuatro años de trabajo esta selección podía hacer más",

Debbie Gómez lamentó la poca visión de la dirigencia por el desarrollo de esta rama del fútbol.

“Me queda claro que nosotros tenemos mucho talento y hay muchas cosas que mejorar. Nicaragua que está a un par de horas de nosotros va con $300 por seis días y en un hotel con mejores condiciones y todo lo demás. Me voy tranquila sabiendo que no soy yo el problema”, agregó.