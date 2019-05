Debbie Gómez es la nueva entrenadora de selección mayor femenina

La exentrenadora del equipo Alianza Women, Debbie Gómez, fue nombrada este lunes como la nueva seleccionadora de fútbol femenino a nivel mayor, según confirmó la FESFUT.

Gómez, campeona invicta en el último certamen de liga nacional femenina, "se desempeñará como técnico principal de la selección de fútbol femenino mayor y asistente técnico de las selecciones femeninas sub-17 y sub-20", indicó en un sus redes sociales la Federación de Fútbol.

"Se me ha brindado apoyo desde el principio. Estoy muy contenta por la oportunidad, ya la estaba esperando y a pensar en El Salvador siempre, antes que cualquier cosa", dijo Debbie al ser confirmarse su nombramiento.

"Soy la primera entrenadora que llega a la Federación y se me está cumpliendo mi sueño. Mañana (martes) me incorporo al cuerpo técnico de (las selecciones) sub-17 y sub-20 para las competencias que se avecinan", añadió.

En plática con Deportes Grupo LPG, Gómez dijo que "tuve la oportunidad de estar recientemente en Pachuca, pude estar cerca de la liga de ellas y queda demostrado que acá hay demasiado talento y solo queda apoyarlo más y darle empuje, que crean que son profesionales y eso es lo que traté de implementar en Alianza. Tenemos mucho que trabajar".

Gómez fue la entrenadora de Alianza Women el torneo pasado, y pese a consagrarse de forma invicta en su primera incursión en Liga Femenina, fue despedida del equipo blanco.

De acuerdo a la estratega, la primera con título clase A en El Salvador, ella decidió no llegar antes a la selección femenina para así cumplir su compromiso con el cuadro capitalino, hasta que fue destituida de forma inesperada.

"Creo que no me lo esperaba, ni la forma en que se dio, nunca había visto que quitaran a un entrenador que nunca había perdido... La manera en que se manejó no fue adecuada, me sentí ofendida... Pero agradezco también porque aprendí mucho", señaló este lunes, sobre esa experiencia en el equipo de la capital.