Frontal, directo y con plena confianza de sus elementos habló el seleccionador Eduardo Lara, tras el empate a uno ante Curazao, el miércoles.Fue un partido amistoso importante, salió un buen juego.Era injusto que El Salvador no consiguiera la victoria por el volumen de juego que tuvimos. (Durante el juego) tuvimos cuatro o cinco opciones claras de gol y lamentablemente no las convertimos. Es la gran preocupación. Me gustó el equipo, me gustó la posesión de la pelota, pero debemos trabajar para anotar los goles y será diferente.No el hecho de que nos cuesta crearlas porque sí creamos opciones, las creamos, tuvimos buena posesión de balón y buen volumen de ataque ante Curazao, pero lamentablemente no anotamos. El volumen de ataque siempre lo hemos tenido, pero lamentablemente no las podemos concretar.Ahora me queda Burgos (Efraín), García (Víctor), Landaverde (Bryan) que son jugadores que quiero observar. Quería ante Curazao darles minutos. Si hubiera sido el partido con otras circunstancias... de último me tocó tirar la carne al asador, porque no me quería quedar con ese resultado.Son fuertes, el árbitro (Ricangel de Leca) dejó que golpearan y eso cambia, pero ya en el torneo será diferente porque todas esas faltas serán tarjetas amarillas. Pero no me quejo del arbitraje: Curazao es un equipo con buena fortaleza física, nosotros con lo que tenemos, bien físicamente, adueñarnos de la pelota, buen control de la pelota, creo que allí haremos daño.Nunca la cierro, quiero a los mejores jugadores para mi selección, me gusta que me pongan a pensar. Al jugador que le vea y tenga la oportunidad de estar acá no lo voy a dudar.