Deben mejorar

El técnico del Santa Tecla, Enrique Corti, se mostró satisfecho por el segundo triunfo de su equipo en el torneo Clausura, pero señaló que falta afinar muchas cosas a fin de alcanzar el nivel que pretende en la liga.“Faltan muchas cosas que mejorar, no solo el aspecto de la falta de efectividad que esta noche (sábado) fue notorio; hay otras cosas que con el tiempo debemos alcanzar”, expresó con calma y añadió: “Fuimos justos ganadores ante un rival que siempre complica a cualquier equipo por su garra, fuerza y manera de buscar la pelota en la cancha”.Sobre el partido, Corti se mostró sereno al resumir que “fue difícil como el rival; creo que haber encontrado el gol muy temprano nos sirvió para acomodarnos mejor en la cancha y donde generamos ocasiones de gol”.“Lastimosamente no tuvimos serenidad para definir y eso hay que afinar”, sentenció el entrenador del campeón nacional luego del partido.Por su parte, el técnico de los burros, el migueleño Omar Sevilla, terminó el partido con enojo por la imposibilidad de sumar de su equipo y dijo: “Me voy algo molesto por el accionar del asistente que nos marcó todo, incluso el último fuera de lugar a Lezcano no fue”.