Debuta el campeón

Lee también

El torneo Clausura 2017 inicia tarde para Santa Tecla, que como campeón se ha hecho esperar y juega hoy su primer partido del campeonato, ya que debe esperar la reprogramación de sus dos primeros encuentros. La falta de seleccionados y el permiso para no jugar sin ellos en las dos primeras jornadas postergaron el estreno de su corona, que exhibirá hoy por primera vez ante los ojos del equipo al que, precisamente, se la ganó hace poco más de un mes.Algunas cosas han cambiado en poco tiempo. Ya no tendrán los colineros al uruguayo Sebastián Abreu como punta de lanza de su ataque y arma letal en el juego aéreo. En su lugar llegó el también internacional y de cartel Carlos Bueno, pero el mismo todavía no está en condiciones de debutar y el técnico tecleño, Ernesto Corti, tendrá que pensar pronto en soluciones para su ataque ante los albos.Del lado capitalino la transición ha sido diferente. Pocos cambios, pocos fichajes, pero siempre la certeza de que el equipo está para pelear cosas grandes en el torneo, siempre y cuando se asiente bien la idea que Jorge “Zarco” Rodríguez pretende para el equipo, hasta el momento con un punto en la tabla, producto del empate 1-1 ante Pasaquina en la jornada inaugural, ya que reprogramó su partido de la segunda fecha, contra FAS, para el 1.º de febrero.Así, con ambos equipos aún saliendo de la pretemporada, el encuentro de esta noche en el estadio Las Delicias será uno más para medir esfuerzos y capacidades, de cara a cuando el torneo comience a sumar números y lleguen las jornadas decisivas.Un detalle a tomar en cuenta, también, es que ambos equipos podrán contar para su duelo de hoy con sus seleccionados nacionales. En el lado tecleño podrán disponer de Bryan Tamacas, Roberto Domínguez, Iván Mancía, Juan Barahona y Gerson Mayén. Entiéndase: recupera a toda su línea de defensores titulares, aunque dependerá de Corti saber si echa mano de ellos, toda vez que Tamacas y Domínguez jugaron los cinco partidos de la UNCAF.Del lado blanco la historia es similar. Regresan Óscar Arroyo, Álex Larín, Hérbert Sosa, Óscar Cerén y Rodolfo Zelaya. Con excepción de Arroyo, que no jugó; y Sosa, que solo vio minutos, Larín, Cerén y Zelaya tuvieron actividad destacada en cuanto a minutos en la UNCAF.En los otros dos encuentros que se jugarán hoy de la tercera fecha del torneo, Municipal Limeño e Isidro Metapán pondrán a prueba sus arranques de campeonato. Los cucheros tienen cuatro puntos y vuelan tras ganar con solvencia al Águila el pasado domingo, mientras que los jaguares suman seis puntos y han ganado sus dos enfrentamientos, pero hoy tendrán una prueba de consistencia al intentar sacar adelante el juego en Santa Rosa de Lima, que comenzará a las 3 p. m.Finalmente, en Chalatenango, a las 6 p. m., el cuadro norteño recibirá la visita del Universidad de El Salvador, en un choque de equipos comprometidos en las tablas de posiciones.Los pupilos de Carlos Mijangos han perdido en sus dos salidas a la cancha y ocupan el fondo de la tabla del torneo Clausura 2017. Pero los jugadores de Efraín Burgos están en el fondo de la tabla acumulada. Y eso es peor.Los académicos tienen 13 puntos en la acumulada, y tras el empate de ayer de Dragón se quedaron con tres puntos menos que los mitológicos y más obligados a sumar de a tres que nunca.Finalmente, la jornada se completará mañana con el partido entre Águila y Pasaquina. Duelo de perdedores de la segunda fecha y que ahora buscarán enderezar su camino en el aún tierno campeonato Clausura 2017, que hoy alza el velo del campeón.