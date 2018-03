Decidí salir de Nacional en este lapso”

Lee también

Frontal y directo. Así es Nelson Bonilla, quien optó por estar con la selección mayor de El Salvador en el torneo de la Copa Centroamericana y desafió a su club, el Nacional de Portugal, que no quería darle el permiso.Admite que ha tenido un semestre difícil en Portugal y pidió salir de Nacional. Espera que a su regreso a Europa su representante le tenga novedades.He estado bien. Lo único que me está faltando es la confianza para meter la pelota. He venido bajo anímicamente desde Portugal. Yo acepto todas las críticas que se vengan. Cuando he triunfado he aceptado que me digan las cosas bien, ahora también acepto las críticas. Somos figuras públicas y hay que aceptar eso.No la he pasado nada fácil y eso se nota en la cancha. Es difícil entender lo que me pasaba, porque venía de jugar como titular en los torneos anteriores. Tenía 29 partidos como titular en Rumania, que es un fútbol muy exigente, que ha sido campeón de Europa con el Steaua Bucarest. Es difícil luego jugar en una Liga que es del top de Europa (y) llegar a ser suplente (en el Nacional).Jugando. Las cosas van a salir bien. Yo siempre me fijo en jugadores que están en un rendimiento alto como Falcao y Fernando Torres, que pasaron rachas sin goles peores que las mías. Yo no me comparo a ellos, pero si a ellos les pasa por qué a mí no.No. Yo sigo a los delanteros del momento. Me gusta mucho eso. A Falcao le costó bastante, luego de su lesión. Recuerdo también lo que se dice de Raúl Díaz Arce, que pasaba momentos que no metía goles. No me estoy comparando a él, que no se malentienda. Él es el máximo anotador y a mí me falta mucha carrera por delante.Creo que es imposible pedirle paciencia a la gente salvadoreña, pero sé que van a venir los goles. En los últimos dos años soy el delantero que más goles ha metido con la selección, sean cuatro o cinco, soy el que ha metido más goles.No es que no siga. Yo pedí salir del Nacional y se está viendo esa posibilidad. El equipo no me quiere dejar ir y yo tomé la decisión de salir. Espero que cuando regrese tenga mi futuro resuelto con mi agente y con el club. No quiero tener problemas con nadie y espero que las cosas salgan bien.