Defensa del Inde no jugará el Clausura 2020 porque no aceptó rebaja salarial

El defensa central Carlos Carrillo no será inscrito con el Independiente en el Clausura 2020, según confirmó el gerente del equipo camotero, Jaime Barrera.

"El equipo no anda bien en lo financiero y tenemos hasta el 4 de febrero, la otra semana, para pagarle lo que compete, en este caso un mes. No se llegó a un acuerdo con él para que juegue en este torneo", aseguró Barrera en la práctica del equipo este martes.

Por su parte, Carrillo lamentó quedarse sin jugar en este certamen de primera división, pero indicó que no podía bajarse $800 de salario, porque es una cantidad considerable.

"Triste esta situación por la que estoy pasando. Son 16 años de carrera y nunca había pasado esto. Creo que he sido fiel y he tratado de ayudar en todo lo que se pueda en este equipo", expresó el zaguero.

Agregó que "todo comenzó cuando vine de vacaciones. Se me contactó para ver si podíamos negociar la deuda, que convenciéramos a los demás jugadores para que solo recibieran un mes de salario, que era lo único para lo que alcanzaba... Pero yo le dije a la dirigencia (fue) que eso se me salía de las manos. Los compañeros han sufrido mucho por lo económico".

Por ahora, Carrillo dijo que seguirá llegando a los entrenos, para que no se le acuse de abandono laboral.

"En el juego ante El Vencedor, por la fecha 3, me enteré de que le han dicho al profesor Omar Sevilla que no me meta a jugar. Me extrañó que no iba en la convocatoria, pero hasta ahora no he tenido ninguna notificación oficial de mi caso por el equipo", comentó Carrillo.

"Me querían bajar $800 de salario. Yo les dije que pusiéramos otra cantidad para negociar. Vengo a los entrenos, porque no quiero que se me diga que hubo abandono laboral de mi parte", finalizó el exjugador del FAS y Metapán.