Definitivo: El mejor

La FIFA volvió a disfrutar de la fiesta del fútbol alejada de polémicas sobre corrupción en la entidad y aumentando la rivalidad entre los dos astros del fútbol mundial luego de coronar a Cristiano Ronaldo como “The Best”, mejor jugador del mundo por cuarta vez, acechando así el reinado del argentino Lionel Messi.“El fútbol ha vuelto”, afirmó, rotundo, durante la gala el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que aún no ha cumplido un año en el cargo, pero que ha logrado imponer que los escándalos de corrupción en el organismo que rige el fútbol mundial parezcan algo del pasado y que ahora lo que reine sea la pelota.“Es genial poder estar aquí conmemorando el fútbol y no más hablar de escándalos de corrupción”, afirmó el brasileño Ronaldo antes de la ceremonia.Polémicas no hubo y, como todo el mundo pronosticaba, Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor jugador del mundo de 2016, con el 34.54 % de los votos, e imponiéndose a Antoine Greizmann (Atlético de Madrid), que se estrenaba como candidato, y a Lionel Messi (Barcelona), que ha ganado el galardón en cinco ocasiones.La sorpresa la dieron los jugadores del Barça, que no asistieron alegando que debían prepararse para la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.