Dely Valdés reitera su molestia con el formato de clasificación de Concacaf

El seleccionador panameño, Julio César Dely Valdés, dijo este martes que "sin duda" el nuevo formato de clasificación de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) solo le favorece a los equipos grandes y que para él no se le puede llamar eliminatoria.

"Te puedo dar un ejemplo: en la eliminatoria hacia Brasil, Estados Unidos casi se queda fuera del hexagonal, Guatemala casi lo deja fuera. En el hexagonal, México casi se queda fuera del Mundial y en el siguiente Mundial (Rusia 2018) Estados Unidos se queda fuera", expresó.

Advirtió que esto "significa que las demás selecciones están evolucionando, ya estos equipos grandes lo tienen más difícil que antes, entonces esto solo les favorece a ellos, está claro como el agua".

"Estos seis prácticamente se están peleando el puesto para clasificar al mundial, entonces lo que ha cambiado es el formato. Ese es el punto importante por el que estamos molestos... de seguro los que están allá arriba no lo estarán", comentó el técnico.

En la última clasificación, la de junio, los primeros seis equipos son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador, en ese orden.

Panamá, en este momento, es séptimo, por lo que tendría que jugar en la segunda parte de la eliminatoria en fase de grupos y en una fase de eliminación directa que involucrará a las selecciones clasificadas del lugar 7 al 35, según la clasificación de la FIFA de junio de 2020.

Para Dely Valdés esto que se jugará en Concacaf no puede llamarse una eliminatoria, es más se define quiénes juegan el hexagonal sin haber pasado por un clasificatorio.

"Antes te jugabas una eliminatoria para entrar al hexagonal, ahora no te juegas una eliminatoria, porque esto para mí no es una eliminatoria. Estas eligiendo los seis que están jugando en el hexagonal, eso no es una eliminatoria", apuntó el estratega.

Sobre la utilización del escalafón FIFA en la clasificación de Concacaf, el estratega panameño señaló que "siempre el ránking ha estado allí, lo que si ha cambiado es el formato".

"La verdad recuerdo que cuando estábamos en la selección de Panamá no le dábamos importancia al ránking, luego llegó el formato de los cuadrangulares y Panamá quedó fuera del cuadrangular y Cuba pasó, en ese momento dijimos: cómo es posible?", comentó