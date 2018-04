Demandante afirma que Firpo miente en la cifra embargada de taquilla

El exgerente de Luis Ángel Firpo, Arquímides Mendoza, aclaró que la acción de embargar la taquilla del equipo pampero para hacer efectiva la orden de pago a su favor por un monto de $10,508.60 (incluido los gastos procesales del juicio) fue por haber sido ignorado por Modesto Torres, presidente del Firpo, y que es el epílogo de un trámite que llevó cuatro meses.

“Recurrí al señor Modesto Torres cuando me anunció que no seguía en el equipo. A mí me contrató el señor (Raúl) Galo, pero al mes, el señor Torres me quitó”, explicó el ex empleado.

“Tenía contrato hasta el torneo que se está jugando (el Clausura 2018). Él (Torres) me dijo que me contrató el señor (Raúl) Galo y no él. Nunca puso atención a mi caso, fui al Ministerio de Trabajo, lo citaron y no se presentó en ningún momento”, dijo Mendoza.

LAS CIFRAS NO CUADRAN

Arquímides Mendoza asegura que la cifra real que la PGR se llevó la noche del miércoles de la taquilla del estadio Sergio Torres Rivera es muy inferior a la que anunció el Firpo.

“(Modesto Torres) sigue mintiendo, ya que publicaron en su cuenta (de Twitter) que la recaudación fue de más de 9 mil dólares y con los gastos de energía y árbitros fueron $1 mil 500 por lo que la PGR se llevó más de 7 mil dólares, pero eso no es cierto. Solo se embargó $3 mil 568”, dijo sobre la cantidad que había sido retenida por las autoridades.

Según Mendoza, él aprobó que no se embargara el salario de los árbitros ni el pago de la iluminación del estadio para ese juegom, para no afectar tanto al equipo.

Otro aspecto en el que no coinciden Arquímides Mendoza y Modesto Torres es en el proceso realizado por la PGR. Según Mendoza, el directivo del Firpo recibió citatorios para conciliar y no atendió a ninguno. Mientras que el Firpo asegura en un comunicado que Modesto nunca no ha sido citado.