Demandarán al Chapecoense

Los familiares de siete periodistas muertos en la tragedia aérea del Chapecoense planean demandar al club brasileño como uno de los responsables de lo ocurrido, según publicó ayer el diario Estado de Sao Paulo.El abogado de los demandantes, Joao Tancredo, consideró que el Chapecoense debe responder por el accidente ocurrido el 28 de noviembre en Colombia, pese a no ser culpable directo, y aseguró que los parientes de las víctimas a los que representa no han recibido indemnización alguna hasta ahora.“El Chapecoense tendrá que ser procesado, no hay forma (de que no). Fue el club el que alquiló la aeronave e hizo el contrato con la empresa aérea”, argumentó Tancredo. “Esas familias no recibieron nada hasta ahora. La posibilidad de que algunas personas no reciban nada es enorme”, protestó.La demanda anunciada es la primera disputa pública conocida entre las víctimas o sus representantes y el modesto club del sur de Brasil, que viajaba a disputar su primera final internacional. El Chapecoense perdió a 19 jugadores, además de a varios directivos y a su cuerpo técnico y ha recibido ayuda de diferentes clubes para salir adelante tras la tragedia aérea.