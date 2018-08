Derby Carrillo no sigue en el fútbol de Islandia

Desde Islandia, en plática con EL GRÁFICO, el portero salvadoreño Derby Carrillo confirmó que no seguirá en las filas del IBV, equipo en el que militó por dos años y medio.

"Fue desición mía salir del IBV. Me junté con la directiva y me dieron permiso de dar por terminado el contrato y eso fue todo", apuntó el guardameta.

Carrillo queda contento luego de su experiencia con el IBV. "Pude venir a jugar a Europa. Estoy agradecido por eso. Ahora toca salir adelante en una nueva experiencia", explicó el cancerbero desde Islandia.

El cuscatleco no quiso dar detalles de a qué equipo irá, pero sí indicó que tiene propuestas para jugar en otros países. "He recibido ofertas, pero ahorita no quiero decir nada para que no se haga competencia entre los equipos. Mejor me quedo callado y veo para dónde me voy. Ahora soy agente libre. Estoy viendo para donde salgo. Estoy terminando las negociaciones", adelantó el también portero de selección mayor.

LAS OFERTAS

EL GRÁFICO conoció que hay interés por Carrillo de parte del Sanarate, equipo de la Liga Nacional de Guatemala. "Pero yo no puedo negar ni confirmar eso. Lo voy a dejar así", señaló el golero desde tierras europeas.

Respecto al tema de selección nacional, Carrillo dijo que aceptaría jugar para la azul de cara a los juegos ante Monserrat y Brasil.

"Le diría a mi nuevo club que tengo ese compromiso con selección. Me encantaría jugar para la selección. Es una gran oportunidad para uno mismo", confesó el meta.