Desacuerdo con aumentos

La “nivelación” salarial que el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) aprobó a mitad del año pasado para sus empleados generó descontento en diferente dirigentes de federaciones y atletas, quienes insistieron en la falta de coherencia entre el discurso del instituto con sus acciones en la práctica.LA PRENSA GRÁFICA reveló ayer que el INDES erogó $250,000 para hacer frente a una “nivelación” salarial para empleados con sueldos de hasta $1,500, lo que benefició a 360 trabajadores del instituto.Ante ello, una de las posturas más fuertes fue la de la ciclista Karen Cruz, quien criticó: “Me parece una burla lo que están haciendo. Tienen para aumentar los empleados y a nosotros todavía no nos pagaron (la beca de) noviembre y diciembre”.Similar opinión esgrimió Fabricio Hernández, de la federación de fisicoculturismo, quien consideró justificable el aumento pero si se actuara de la misma manera con las becas. “Los atletas de alta competencia tienen el mismo apoyo de años anteriores. Se aumenta para lo administrativo, pero no para los atletas”, lamentó.También en tono de lamento se expresó Carlos Betancourt, de la federación de kickboxing, quien se resignó a que el instituto actúe a su antojo. “Entendemos que con el INDES no se puede hacer nada porque está en potestad y derecho para que los recursos vayan donde pretende que se adaptan mejor”, dijo.Uno de las dirigentes que también objetaron la “nivelación” fue Julio Lizama, gerente de softbol, quien paralelizó el aumento con la falta de presupuesto para los Juegos Centroamericanos.