Despedida de Madrid con victoria

Con victoria en partida doble, los alumnos de Fundamadrid vencieron a las Escuelas Luis Aragonés en el último día de su visita a Madrid. El parque de atracciones y el zoológico también se unieron al cierre de la aventura merengue.

Jairo Quintanilla fue la figura en la victoria por 5-2 en el Complejo Deportivo Luis Aragonés ante la escuela de dicha localidad. El cuadro nacional dirigido por Nilson Jiménez propuso más y llevo el control del partido correspondiente a la categoría de 14-15 años.

En el segundo partido, Fundamadrid venció por 4-0 en la categoría 12-13 sin muchas complicaciones ante Luis Aragonés. Con el encuentro resuelto y tras el pitazo final, los entrenadores de la Fundación Real Madrid decidieron hacer un partido combinado para reforzar los lazos de amistad entre ambos equipos.

El entrenador Jiménez desde el inicio destacó la mentalidad con la que salieron sus jugadores al campo destacando que "más allá del resultado estoy orgulloso de estos chicos que han demostrado mucha unidad en esta semana y la culminan con victoria".

Atracciones y Zoológico

En los últimos días de actividades los salvadoreños pudieron disfrutar del parque de atracciones de Madrid y del zoológico de la ciudad capital. Primero en las ruedas que desataron la adrenalina y la emoción de unos chicos que en su mayoría nunca habían subido a una montaña rusa y lo tomaron con la máxima emoción.

Kenneth Diaz fue uno de los más emocionados por esta experiencia. "Nunca me había divertido así. Me subí a todas las ruedas que pude porque uno no sabe si va a volver a venir aquí", dijo el pequeño guardameta de la sede en Santa Ana.

Francisco Mendoza, por ejemplo, sacó el máximo provecho al parque de atracciones al meter las pelotas en el bote y llevarse para El Salvador un peluche como recuerda de su momento de gloria y sus habilidades en los juegos.

La tarde cerró con un paseo por los rápidos. A pesar del frío, unos seis grados, los chicos se despojaron de sus abrigos y se mojaron como anécdota en sus últimos días en Madrid.

Finalmente el Zoológico de Madrid sirvió para conocer un poco sobre la

naturaleza pero también conocer animales que nunca habían visto y que

sirvieron para guardar las últimas fotografías del trayecto.

La jornada términa y las maletas ya están listas para que en pocas horas

cada uno de los miembros de la delegación vuelva a casa para contar sus

aventuras en la capital española.