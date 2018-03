Despertaron a la bestia

Lee también

El Barcelona, con una actuación estelar de Leo Messi y un gol de cada uno de sus componentes de la MSN, más el inicial de Denis Suárez, superó con más comodidad de la esperada la prueba de Éibar y cierra con el ánimo alto la primera vuelta.Los guipuzcoanos, a la quinta, tampoco lograron sacar punto alguno ante un Barcelona que no se descuelga de la pugna por el título frente al Real Madrid y Sevilla, los dos primeros en la tabla.Los azulgranas eibarreses comenzaron atacando, presionando al rival, como había anunciado su entrenador, José Luis Mendilibar, aunque los blaugranas enseguida se quitaron la presión de encima con su calidad técnica.El tridente del Barcelona y en especial Leo Messi comenzó a carburar. Así, el astro argentino sacó una falta directa al borde del área en la que el balón salió ligeramente alto.Antes de ese lanzamiento, se produjo una entrada de Escalante a Sergio Busquets, quien se retiró lesionado y fue sustituido por Denis Suárez.Los eibarreses, que comenzaron a dominar el centro del campo aprovechando la ausencia de Busquets e Iniesta (el manchego no viajó a Guipúzcoa al estar lesionado), respondieron con dos disparos lejanos, uno de Escalante que paró Ter Stegen, y otro del japonés Inui que se fue desviado.Quien sí acertó fue Denis Suárez, con un tiro ajustado al poste tras una jugada en la que combinaron los blaugranas sin que pudieran frenarles los locales.En la recta final de la primera parte, los culés volvieron a hacerse con la propiedad del esférico y a crear peligro. Así, Messi volvió a demostrar su calidad con una jugada personal en la que regateó en el área, pero la acción acabó en saque de esquina.En la reanudación los guipuzcoanos comenzaron de nuevo con muchos bríos, aunque solo acertaron a provocar dos saques de esquina.En una jugada de calidad entre Messi y Luis Suárez, aprovechando que Yoel salió en falso, el Barcelona marcó el 0-2 al aprovechar Messi un pase de Suárez.El Éibar pudo recortar distancias con un cabezazo de Adrián González tras centro de Pedro León, pero el gol fue anulado por fuera de juego.Los locales, con dos goles en contra, no se rindieron y Adrián volvió a intentarlo con un disparo lejano que paró Ter Stegen sin mayores problemas.Sin embargo, volvió a marcar el Barcelona, en una acción en la que Luis Suárez aprovechó un error de Lejeune y logró el 0-3.Los catalanes estuvieron a punto de marcar de nuevo en una jugada, aunque al final lo impidió Yoel, que metió la mano junto al largueroEl tercer tanto no desmoralizó al Éibar, que siguió intentando recortar distancias. Pedro León pudo hacerlo, pero su disparo fue atajado por Ter Stegen; mientras que un tiro de Escalante se fue arriba del arco de los catalanes.Ya, al final del encuentro, Neymar marcó a placer el definitivo 0-4.