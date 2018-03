Despertó el Once Lobos

Lee también

El Once Lobos apeló al talento de sus juveniles para sacar una holgada victoria de 5-1 sobre el A. D. Apopa, en un partido fluido y entretenido de inicio a fin, en la segunda división.El equipo lobezno se plantó al campo con las bajas de Carlos Portillo, Raúl Estrada y Melvin González, quienes arrastraban diferentes castigos por expulsión. Los dirigidos por Iván Ruiz también llegaban presionados, luego de caer en sus últimos dos encuentros y con la necesidad de sumar para recuperar terreno en la clasificación.La amplitud y el aéreo fueron las principales apuestas de los locales, quienes generaron peligro, principalmente, por medio de Roberto Melgar, que se adueñó de la banda derecha.Para enfrentar al equipo apopense, el cuerpo técnico del equipo chalchuapaneco recuperó los servicios de Jhon Polo y Rónald Villalta, quienes pagaron sus respectivas suspensiones y reforzaron la zaga.Los occidentales tomaron ventaja en el marcador antes del primer cuarto de hora, por medio de Julio Regalado, quien resolvió de cabeza tras una asistencia de Melgar.A pesar de lo poco realizado, el equipo de Marcos Portillo empató el encuentro al minuto 17. La acción surgió de un tiro de esquina, en el que Torres quedó sin marcas y mandó, con la cabeza, el esférico al fondo de la red.Con el marcador igualado, los yuqueros continuaron con su apuesta. La recompensa la encontraron con un tanto de Carlos Anzora, al provechar un mal despeje para rematar desde fuera del área y vencer a Renderos. Y sobre la recta final del primer tiempo, Julio Regalado dio la tercera estocada (3-1).La tendencia continuó a favor de los lobeznos para la parte complementaria. A diferencia del primer episodio, el equipo azul y oro se tuvo fe probando con disparos de larga distancia. Medardo Guevara, atacante que pasó por distintos equipos de primera división, estuvo siempre atento para aprovechar cualquier remate.El 4-1 llevó la firma de Ramón Solís, luego de un servicio desde el medio campo. Solís sentenció definiendo con un disparo cruzado, el cual significó un duro golpe anímico para los visitantes.A falta de dos minutos para el final, Carlos Yela anotó en propia meta. Detrás de la anotación estuvo el recién ingresado Gibson Perdomo, quien ganó terreno y envió un centro retrasado que fue mandando al fondo de la red por el zaguero del cuadro apopense.Tras la victoria, Iván Ruiz, entrenador de Once Lobos, declaró que el marcador fue un justo reflejo de lo ocurrido en la cancha. “Los muchachos pusieron lo que tenían que poner. Once Lobos tiene varios jugadores de experiencia y, en estas instancias, se nota”, afirmó el estratega.En otros resultados de la zona occidental, el Brujos goleó 7-0 a los Leones de Occidente, Racing Jr. ganó 2-1 al Turín y San Pablo perdió 3-2 contra el Once Municipal, por lo que los de Armenia son primeros en solitario.