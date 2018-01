Devaught Elliott busca romper sus marcas

El mediocampista ofensivo cristobalense, Devaught Elliott, de 26 años está de regreso en las filas de Pasaquina luego que en el Apertura 2015 anotara ocho goles en 23 partidos.

Dos años después retorna a El Salvador tras su paso el año anterior en los clubes Pittsburgh Riverhounds de la USL de los Estados Unidos y en el Antigua de Guatemala donde el jugador caribeño conquistó la corona del fútbol chapín.

El seleccionado de San Cristóbal y Nieves firmó contrato por un año con Pasaquina el pasado miércoles y admitió que “me siento feliz de retornar a Pasaquina, un buen equipo el cual me ayudó en mi carrera. Mi sensación de retornar a Pasaquina es de alegría ya que considero a Pasaquina como mi casa, hice muchas cosas bonitas acá a favor del equipo, dejé muchos amigos, la gente siempre me ha tratado bien, nunca los olvidé cuando me fui a jugar a México y me alegra retornar ahora que el equipo ha formado un buen equipo para luchar la liga”, destacó el jugador caribeño que portará en el torneo Clausura el dorsal “8” en su camiseta.

Acerca de su experiencia en el fútbol de ascenso de México, Elliott admite las diferencias encontradas al llegar a la ciudad de Mochis y afrontar su reto americano.

“Es un fútbol diferente, más rápido, más técnico, me hizo pensar con velocidad en la cancha, posee jugadores de mucha calidad y rápidos en el juego, mi equipo allá ha luchado por trascender pero existen otros equipos mejores que dominan la liga”, destacó.