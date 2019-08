¡Día histórico para El Salvador! Tiro con arco y fisicoculturismo suman 3 oros

Doce largos años, doce, tuvieron que pasar para que El Salvador fuera testigo, no de una medalla panamericana, sino de tres. Fue en 2007 en Río de Janeiro cuando la marchista Cristina López logró aquella hazaña deportiva, única… hasta hoy.

El arquero Roberto Hernández escribió una nueva historia en el deporte salvadoreño. Se colgó el oro, el segundo metal dorado en la historia deportiva del país. Lo hizo como solo él sabe hacerlo, con clase, con puntería, con determinación.

Roberto gritó cuando cayó la última flecha. Sabía que había ganado, que le había ganado al número uno del ranking mundial en compuesto, al campeón mundial, Braden Gellenthien. Levantó su arco al cielo. Lloró, gritó, volvió a llorar cuando sus padres se acercaron a él…

El match fue apretado, como se esperaba. En la primera serie quedaron empatados 29-29, sucedió lo mismo en la segunda con un 59-59. En la tercera se vino lo mejor. Roberto tomó la con un 10 perfecto y se puso en punto arriba que Gellenthien 88-89.

Esta es la medalla de oro de Roberto Hernández en #Lima2019. @elgraficionado pic.twitter.com/WV6e5zbIX2 — Grace Aguilar V. �� (@GraceCrayola) August 10, 2019

En la cuarta serie, el salvadoreño se fue arriba por dos puntos 117-119. Ya en la última tanda de flechas, ya estaba todo resuelto. Cuando Roberto vio su paca, celebró, le había ganado por un punto al estadounidense.

“No, no dimensiono (que haya ganado oro)… creo que en el momento vi que gané… creo que tengo que caer en cuanta de qué es en realidad (el oro). Estaba ahí (en el campo de tiro) y tenía las últimas tres flechas y pensaba es para El Salvador, de verdad, pensaba la gente lo va a disfrutar y ahí está”, dijo al final de la prueba Roberto.

Si bien fue un punto de diferencia ante Gellenthien, Roberto comentó que pudo ser más. Sin embargo, se lo tomó con calma. Contó ese momento: “La última flecha ya la tenía y dije ya no importa, la voy a poner, se me regresó un poco, pero Daniel Muñoz (arquero colombiano) me gritó ‘tranquilo’ y la pude regresar al amarillo (en la paca) y la forcé, no saqué el tiro con mi técnica y dije ‘va a caer’ me giré y dije ‘ya estuvo, ya gané’. Sabía que la flecha iba a caer, que el tiro era lo suficientemente bueno para ganar”, explicó.

MEDALLA DE ORO PANAMERICANA!!! Roberto Hernández ganó su duelo contra Braden Gellenthien (USA) (147-146) pic.twitter.com/wpDriX3on5 — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) August 10, 2019

Roberto aseguró que el jueves Gellenthien le dijo que él era único que le podía ganar la medalla de oro. El salvadoreño le dio seguimiento a las últimas competencias del estadounidense para determinar el nivel en el que estaba.

“Se vio muy flojo en Berlín (Copa del Mudo) y todos los latinoamericanos que lo veíamos decíamos que ojalá siguiera así (ríe), se veía que le estaba costando las finales. Sabía que tenía que llegar parejo a la tercera ronda (en Lima) parejo con él para que se abriera, esa era la idea, era mi estrategia”.

Y es que Hernández agradeció el apoyo de los salvadoreños desde tan lejos. “Esta medalla, es sin duda, para el país. En Barranquilla (Centroamericanos y del Caribe) lo sentí (apoyo), pero ahora mucho más. La gente de verdad se volcó a decir que, de verdad, había opción real de ganar una medalla de oro en un evento tan grande”.

Físicoculturismo se consagró con dos oros

No habían terminado de celebrar el oro del arquero Roberto Hernández cuando el compatriota Yuri Rodríguez volvió a dar la sorpresa de la jornada al conseguir el oro en el físicoculturismo en la categoría classic bodybuilding.

El nacional se puso por delante del colombiano Carlos Giraldo de Colombia y del guatemalteco Jonathan Martínez, luego de superar con éxito la primera etapa en la competencia.

Foto: cortesía.



Yuri se une al éxito de la jornada junto a Roberto Hernández y logra la tercera medalla de oro en Juegos Panamericanos para El Salvador.

Yuri Rodríguez: "Lo había prometido y lo cumplí. Soy un hombre de palabra, no podía quedar como bocón". #Lima2019 #TeamESA #Fisicoculturismo pic.twitter.com/5spKnZEcpy — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) August 11, 2019

Decir que hoy es el mejor día en la historia del deporte olímpico salvadoreño no es exagerar. Tras lo conseguido por Roberto Hernández y Yuri Rodríguez, la atleta de fitness Paulina Zamora se unió a la fiesta dorada con el primer lugar en esa especialidad.

La salvadoreña dejó atrás a la mexicana Xyomara Valdivia y a la chilena Macarena Figueroa en una fecha histórica también para el fitness femenino.

Paulina Zamora: "Estoy en shock, aun no me ha caído el veinte. Pensaba que podía ganar plata, pero no oro" #Lima2019 #TeamESA #Fisicoculturismo pic.twitter.com/ihFBlGkFiB — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) August 11, 2019