Díaz: “Somos un equipo mediocre y conformista”

Lee también

El colombiano Bladimir Díaz, delantero del Chalatenango, arremetió contra sus compañeros tras la derrota ante Águila y aseguró que el equipo norteño acusa demasiada falta de actitud para buscar salir de los últimos lugares de la tabla general y acumulada.“No hay nada más que hablar. Ya hablamos mucho y no estamos haciendo nada. De nada sirve hablar si adentro no hacemos nada. Hace nueve fechas venimos diciendo que tenemos que trabajar y no se ven los resultados”, aseveró Díaz.El delantero norteño aseveró que al cuadro norteño le faltó más garra para cambiar su suerte ante los emplumados.“Somos un equipo que no muestra nada. Ya nos acostumbramos a depender de otros resultados. Somos conformistas. Somos un equipo mediocre. Tal vez la gente tiene razón: vamos para segunda porque no mostramos nada”, apuntó el cafetero.Mientras, del lado emplumado, el colombiano James Cabezas celebró el doblete y aseguró que fue producto del trabajo por encontrar con las redes.“Los goles son importantes siempre y cuando el equipo gane. Esto ha sido producto del trabajo. Esperamos ganar más partidos importantes”, dijo.