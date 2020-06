Didier Ovono: "N´Kono me dijo que en El Salvador había un equipo grande y sería tremendo para mí"

El portero gabonés que jugó en Alianza para la temporada 2005-2006, Didier Ovono, platicó desde Francia con los panelistas del Güiri Güiri al Aire en el último programa de la semana.

La conversación con Ovono surgió en el contexto de la salida del portero uruguayo Rafa García, sin embargo, durante la plática, Ovono reveló cómo fue que se convenció a jugar en El Salvador con Alianza.

Didier recordó que fue el exportero camerunés Thomas N´kono, ganador de dos balones de oro en África, quien le convenció de viajar a El Salvador para jugar en Alianza. Por el momento, el gabonés está como agente libre tras terminar contrato con París FC de la segunda división de Francia y espera concretar en los siguientes días la mejor oferta.

"Llegué de 16 años a Barcelona, y en esa época habían cinco extranjeros por equipo, ahora puedes jugar con once extranjeros y el entrenador de porteros N'Kono, que jugó en Bolivia, me dijo que había un equipo grande en El Salvador que sería tremendo para mí si me iba para allá, que iba ser como un regalo y yo ni sabía que era El Salvador, Alianza no era tan profesional como ahora, pero me encantó estar ahí", dijo.

"N´Kono me dijo que él había jugado en Bolivia y había estado en un mundial, porque él cuando jugó en el Mundial 82 estaba jugando en Bolivia, me dijo que no pensara en que estar jugando en Centroamérica no iba estar en la selección, porque si jugaba bien todo el mundo me iba seguir, que iban hablar de un buen portero", agregó.

ALIANZA, LA MEJOR EXPERIENCIA

Según detalló Ovono en el Güiri, Alianza fue lo mejor para ser su primer experiencia, que le gustó cómo se comportó la afición con él en su estadía en la primera división. El jugador gabonés sigue planteando regresar a Alianza.

"Para mí, Alianza es la primer mejor experiencia de mi carrera, llegué joven y tenía ganas demostrar que iba ser un portero grande. En El Salvador, cuando llegué al campeonato no es como ahora, yo salí del Alianza y yo miraba que pasó con Alianza, los cambios y todo, soy seguidor, un aficionado de Alianza y ahora si tengo la oportunidad, ¿por qué no?", detalló.