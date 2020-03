Diego Areco: "Increíble quedarnos tres meses sin salario"

El paraguayo Diego Daniel Areco, atacante de Jocoro y campeón de goleo del finalizado torneo Clausura 2020 con 10 goles mostró su indignación y molestia por la decisión tomada por la FESFUT el pasado jueves por la noche donde declaró por terminado el torneo Clausura 2020 el pasado viernes 20 al declarar campeón de liga al 11 Deportivo quien finalizó líder de la primera vuelta y condenar al Jocoro, último en la tabla acumulada a disputar un partido extra ante Platense de Zacatecoluca en sede neutral y en fecha aún por definir para mantenerse en primera división, decisión que el atacante guaraní ha hecho público.

"Ha sido injusto, no me gustó para nada la decisión que tomó la FESFUT de mandarnos a jugar un partido extra con el equipo de segunda para salvar la categoría", lamentó. "Jocoro estaba mostrando buen fútbol y estaba para mejores cosas, faltaban 11 fechas, toda una vuelta y sé que Jocoro podía aspirar a más, incluso clasificarse entre los seis mejores de la liga ya que con la llegada del profesor (Carlos) Romero había trabajado bien la parte ofensiva, algo que se demostró en el juego ante Alianza en su casa. Teníamos el tiempo para mejorar y sé que podíamos dar más", agregó.

Areco dijo además que "estando el 11 Deportivo en la lucha con nosotros por evitar el descenso sé que no habrían finalizado el campeonato; pero bueno, lastimosamente entiendo poco a poco cómo es el fútbol acá. Me siento triste y molesto por todo esto y lo único que nos queda es seguir, y no se puede remediar nada por mucha molestia que nosotros sintamos, no podemos hacer más nada porque la decisión ya está by sé que también al otro equipo (Platense) tampoco le ha gustado esa decisión", destacó.

Sobre su futuro con Jocoro a fin de buscar salvarlo del descenso, el atacante nacido hace 27 años en la ciudad de San Lorenzo de la provincia de Asunción dijo claramente que "aún no lo sé, debemos saber primero la fecha en que jugaremos ese partido decisivo por no descender. Mi contrato prácticamente finalizó el viernes (20 de marzo). Dios quiera que pueda jugar ese partido para ayudar a Jocoro. No tengo pensado pasar mucho tiempo en El Salvador sin recibir salario, sería muy difícil para mí, más con mi familia acá, en ese sentido estoy tranquilo porque ellos están conmigo, mi familia en Paraguay es la que está peor por todo lo que están sucediendo con este virus", afirmó Areco quién no pierde la fe de lograr salir a futuro del país y visitar a su familia.

"Dios quiera que todo esto pase rápido y poder viajar a Paraguay a ver a mi familia. He quedado libre porque mi contrato termina con ese partido que hay que jugar. Dios quiera que se pueda jugar pronto ese partido porque no pienso mantenerme acá mucho tiempo sin salario", advirtió el goleador guaraní. "Es increíble que debamos estar tres meses sin percibir salario, son de las cosas que molestan, la verdad esos dirigentes no pensaron con su decisión en los futbolistas, en los jugadores, por más que se diga que la salud es primero, me siento molesto, con deseos de irme a mi país junto a mi familia, por eso pido que ese partido se haga lo más pronto posible para cerrar est capítulo", acotó.

SIN DECISIÓN

Para a todo, Diego Areco aún desconoce si seguirá jugando en nuestro país o deberá emigrar a otra liga, sea de la CONCACAF o de la CONMEBOL.

"La verdad es que aún no sé. Molesto porque me robaron 11 fechas en las cuales podía mostrar más mi capacidad en la cancha. Tenía como objetivo salvar al equipo, salir campeón de goleo y marcar un nuevo récord, lo último ya no podré cumplirlo ya que lastimosamente hay que acatar las decisiones de los dirigentes. Contento por lo que logré hacer en 11 fechas pero sé que podía hacer más en la liga pero lastimosamente se cierra esto, duele mucho porque también nos dejan sin trabajo por tres meses y es duro porque nadie puede con un salario de un mes sobrevivir tres meses", destacó. "Sobre mi futuro en la liga aún no sé. Hay que valorar muchas cosas, soy un profesional en esto y mi representante será el que maneje mi futuro, sé que hay muchas ofertas pero debo sentarme con él para valorar todo. Por eso deseo retornar a Paraguay y sentarme con mi familia para discutir este tema y tratar de no sufrir las cosas que solo Dios y mi familia saben lo que hemos pasado en Jocoro", confesó el goleador sureño. "Creo que valió el esfuerzo y pronto vendrán sus frutos, esperar qué pasa, si sigo en la liga o ver dónde me lleva el fútbol con mi familia", aseguró.

Finalmente Areco confirmó que deben sentarse con Leonel Hernández, presidente de Jocoro "para ver lo que se viene, lo del salario y lo que se pueda hacer en estos meses, llegar a un acuerdo dónde logremos cobrar algo y sobre todo saber antes en qué fecha jugaremos ese partido de repesca para evaluar cuánto tiempo pasaremos sin poder entrenar con el plantel. He escuchado muchas opiniones de jugarlo en junio, vine así no me quedaré, su se hace en abril me quedo para ese juego, si no es así no me quedo, me iré porque debo pagar yo mi vuelo, es duro y difícil de soportarlo y reiteró mi deseo de quedarme acá en un equipo grande, jugar la Concachampions y lograr lo que no pude con Jocoro, mi representante ya sabe lo que quiero, deseo crecer y valorar el esfuerzo y el sacrificio que hicimos con mi familia en Jocoro.