Diego Areco: "Me buscó Alianza, pero FAS es el más grande"

A través de la cuenta oficial del FAS en Instagram, el delantero y fichaje estrella Diego Areco se sinceró sobre su llegada al equipo santaneco y la motivación con la que llega luego de tantos años en los que el equipo no suma títulos en su vitrina.

La charla de preguntas y respuestas dio espacio para todo. Algunos aficionados le preguntaron si en algún momento pensó en llegar al Alianza y qué fue lo que pasó.

Ante esto, Areco fue enfático al decir que "Alianza está molesto porque no pude llegar a jugar con ellos. Es verdad que me llamaron pero me decidí por el más grande, que es el FAS", dijo.

"La sensación fue buena por poder llegar a FAS. Creo que tiré una directa para el equipo al decir que quería llegar al más grande y mi deseo de ser campeón. Ellos captaron el mensaje y se contactaron con mi representante", recuerda Areco sobre los detalles previo a la firma con los tigrillos.