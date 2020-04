Diego Chavarría se despide del FAS

Diego Chavarría anunció su salida del FAS y es la primera baja confirmada del equipo santaneco para el torneo Apertura 2020.

El futbolista confirmó su decisión luego de cobrar los 20 días de marzo, último pago después de que la FESFUT suspendiera de manera definitiva el Clausura 2020 por la emergencia del COVID-19.

"Nos citaron para cobrar los 20 días, yo terminé contrato y hablé con el presidente (Guillermo) Morán y planteamos la situación. Él me explicó de los jugadores que se habían incorporado y de los planes del profesor Zarco Rodríguez y me planteaba que con él iba a tener poca oportunidad, entonces lo que me convenía a mí es sumar minutos. No me sirve de nada estar en la banca, necesito tener minutos y dar el máximo de mí. Lo mejor para mí era irme a otro club", explicó Chavarría.

Chavarría mostró agradecimiento después de dos años de vestir la camiseta azulgrana.

"Quiero agradecer a la Junta Directiva , cuerpo técnico, utileros y compañeros, a la afición que me apoyó en todo momento. Bendiciones y éxitos", escribió el mediocampista en su cuenta de Twitter.

El FAS confirmó en los últimos días varios refuerzos para encarar el Apertura 2019 y la Liga de Concacaf. Se unen al cuadro santaneco el goleador paraguayo Diego Areco, Andrés Flores Jaco, Wilma Torres, Walter Guevara Canales y Raúl Renderos.

Chavarría resume los dos años con FAS como positivos. "Fue experiencia linda porque es una gran institución y tiempo atrás tuve la oportunidad para ir pero no se concretó. Pude jugar una final que lastimosamente no se ganó y lo más triste que me queda es que en mi mejor momento tuve una lesión".

En su paso por el cuadro felino, Chavarría sufrió una lesión que lo mantuvo inactivo ocho meses en 2019 y reapareció hasta el 19 de noviembre de ese año. "Tuve una lesión de ligamento cruzado que es la más grave para el futbolista pero siempre tuve la fe en Dios que me iba a recuperar".

Diego Chavarría explicó que tiene una oferta específica de un equipo salvadoreño y analizará bien el siguiente paso.

Quiero agradecer a la Junta Directiva , Cuerpo Técnico, Utileros y Compañeros , a la afición que me apoyó en todo momento , bendiciones y éxitos @CDeportivoFAS pic.twitter.com/Gga7L5urEj — Diego Chavarria (@ChavaDiegol) April 7, 2020