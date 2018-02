Diego Coca: "Espero vengan más goles"

Para el volante capitalino Diego Galdámez Coca, capitán de Municipal Limeño y líder de goleo del Clausura 2018, los siete goles que ha marcado en nueve fechas es producto del esfuerzo colectivo y personal tras dejar en el pasado momentos amargos que lo han hecho madurar.

El mediocampista vive su mejor momento en la primera división y lo evidencia con números. Tres dobletes le hacen marcar diferencia con relación al brasileño Ricardinho, quien no vio actividad en la novena fecha con el Santa Tecla.

¿Cómo te está marcando este torneo de la primera división donde lideras la tabla de goleadores con siete tantos?

Es un torneo que no me lo esperaba que fuera así. Mi meta era jugarlo bien, resaltar en los partidos, nunca pensar que sería el líder de goleo antes de finalizar la primera vuelta, pero todo lo que se está dando es producto del trabajo que se hace con los compañeros.

¿Soñaste que en nueve fechas has marcado tres dobletes?

Por la posición en que juego nunca me pasó por la mente algo así. Es una alegría para mí, pese a que pensé algo así nunca creí que sucediera. Es una bendición de Dios y un aporte enorme de mis compañeros.

¿Te seduce ahora ganar la presea al máximo goleador del Clausura 2018?

¿Por qué no?, con los goles que ya marqué me he puesto como objetivo salir campeón de goleo. Espero que vengan más goles y más victorias para el equipo ya que los logros individuales son secundarios, los que más importan son los colectivos, que son por los que luchamos todos los días.

¿Eres el cobrador oficial de penales en Municipal Limeño?

Por el momento sí. El profesor (Emiliano) Barrera me ha brindado la confianza que los cobre. Nunca había pateado un penal en liga mayor, pero me he sentido cómodo cobrándolos, gracias a Dios no he fallado ninguno y espero continuar así si se dan más penaltis en el futuro.

¿Qué cambió en dos años luego de tu paso por Águila a lo que estás cosechando con el Municipal Limeño?

En Águila llegué con 19 años de edad, fue mi debut en liga mayor, jugué pero no tuve la continuidad que deseaba. Afectó mucho que en Águila había muchos jugadores con más experiencia en mi posición y allí se exige cada torneo ser campeón. En Municipal Limeño ha sido distinto, he jugado más pese a que los goles no habían llegado como ha sucedido en este torneo. Estoy agradecido por esa confianza que he encontrado en el cuerpo técnico y que se ve reflejado en lo que pasa en cancha.

¿Hay diferencias tácticas entre Hugo Ovelar y Emilio Barrera?

Son ideas similares, dije que el profesor Ovelar me enseñó mucho y ahora el profe Barrera nos inculca fútbol a ras de piso, ha brindado confianza a todos y en mi caso se manifiesta más.

¿Qué se siente ser ahora el capitán de Municipal Limeño?

La verdad es que no me lo esperaba, fue una sorpresa cuando en la primera fecha ante Alianza me dijo el profesor Barrera que me alistara, que sería el nuevo capitán del plantel. En ese momento me pasó por la mente muchas cosas, ya que no es igual ser capitán de una selección juvenil a tener que ser ejemplo y aceptar la responsabilidad que conlleva portar el gafete en mi brazo en un equipo como Limeño.

¿La llegada de Jairo Henríquez y José Peña abonó a tu actual rendimiento?

Siento que en parte sí me ha ayudado, son amigos y compañeros de casi 13 años, nos conocemos bien y creo que me han ayudado mucho para tener el torneo que estoy viviendo con Limeño, no sería honesto si no admitiera que su aporte al equipo me ha ayudado mucho en el torneo.