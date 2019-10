Diego Coca se operará y será baja en el Águila para sus próximos juegos

El Águila perderá por el próximo mes y medio los servicios de Diego Coca, iniciando este domingo por la tarde, a raíz de una lesión de meniscos en su rodilla derecha, por la cual deberá operarse.

Galdámez Coca resintió su miembro inferior previo al viaje por el Caribe con la selección mayor, situación que le externó al médico de Águila, Victorino Villatoro, quién le proporcionó medicamento preventivo mientras no se realizara un estudio mayor.

El esfuerzo hecho por el mediocampista de los aguiluchos ante Montserrat, partido en que fue titular, le provocó inflamación en su rodilla por lo que no fue tomado en cuenta para el duelo ante Santa Lucía, el martes pasado, luego que Villatoro le aconsejara no jugar.

Este viernes por la tarde, el jugador emplumado se sometió a una resonancia magnética en San Miguel el cual determinó la molestia que sufre en su rodilla.

Luego el mismo equipo confirmó la lesión del mediocampista:

"Es una lesión del menisco externo de la rodilla derecha, el problema es que se le bloquea la rodilla cuando realiza un movimiento giratorio, lo cual le ha impedido trabajar con normalidad", explicó el doctor Victorino Villatoro.

"Lo que se le hizo al jugador es una resonancia a su rodilla y lo que ha arrojado es que sufre lesión del menisco externo que le ha provocado la inflamación", añadió.

SERÁ OPERADO

Villatoro afirmó que Coca debe realizarse con urgencia una resonancia magnética para conocer qué tan grave es la lesión y por ende determinar qué clase de operación debe someterse.

"Dependerá si la directiva del equipo se moviliza para realizarle la artroscopía ya que es urgente que se le haga ese examen a fin que él pueda retornar pronto a la cancha, por el momento debe reposar mientras no se le haga ese examen, ya que dependerá qué clase de rotura parcial del cuerno anterior del menisco lateral sufre pero que clínicamente le molesta para jugar", añadió el galeno.

Al respecto, Coca dijo tras la resonancia magnética que "desde el lunes pasado ya me molestaba la rodilla, ya en Santa Lucía le dije al profesor De los Cobos que no podía jugar porque es una lesión vieja que tengo desde la temporada anterior, he estado jugando infiltrado con el equipo pero la verdad me ha estado molestando mucho, tengo la rodilla inflamada y debo hacerme con urgencia la artroscopía", destacó.

El jugador dijo además que "ya platiqué de mi problema con el profesor (Carlos) Romero y con Amílcar (Mijangos, gerente deportivo de Águila) para que haga los trámites de mi operación. Si el equipo me autoriza puedo operarme con mis recursos para que Águila me reintegre el costo con el seguro médico", afirmó. "Espero que todo pueda hacerlo el lunes para intentar regresar al menos en un mes", acotó.