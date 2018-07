Diego Coca vuelve al Águila: “es una gran responsabilidad”

Hace un par de semanas el volante nacional Diego Coca volvió al país tras una prueba en el equipo Riestra, de la nacional B de Argentina. No hubo cupo para él y estuvo como agente libre por algunos días, hasta que finalmente aceptó una oferta para volver al Águila.

Llegará a las filas negronaranja desde este lunes, cuando el equipo migueleño inicie pretemporada. Vuelve al nido, lugar en el que ya estuvo de 2013 a 2016. Luego se fue a Limeño a formarse en carácter y como goleador, pues viene de anotar 12 dianas en el Clausura 2018.

¿Cómo regresa al Águila?

Estoy alegre de volver al Águila. Es una responsabilidad volver al equipo. Águila necesita darle alegrías a su afición. Es un gran compromiso el que tenemos los refuerzos y el equipo, en general. Tenemos ese compromiso de volver al Águila al lugar que se merece .

¿Le dan más confianza en este retorno a las filas migueleñas los 12 tantos marcados en el Clausura 2018 con la camisa del Limeño?

Bueno, la primera vez llegué de 19 años al Águila, sin ninguna experiencia en primera división. Ahora, después de dos años en un gran equipo como Limeño, que me ha dado mucho, vuelvo al Águila con casi 24 años. Espero que todo salga bien. Yo llego a trabajar, a ponerme esa camisa que sé lo mucho que vale. Llego a trabajar con gran responsabilidad.

Aunque no haya encontrado cupo, ¿cómo vivió su experiencia en el balompié argetino por un par de semanas?

Fue bastante bueno. Conocí otro país en lo futbolístico. Como lo dije, si no hubiera sido por los problemas que hay allá, quizá me hubiera quedado. En lo personal siempre lo pongo todo en manos de Dios y ahora no era la voluntad de él que yo me quedara en Argentina. En un futuro habrá que ver qué oportunidades se dan en el extranjero. Son metas que uno tiene como jugador.

Ahora su objetivo es ser jugador clave en las filas del Águila, ¿cómo piensa lograrlo?

Llego con humildad, a trabajar, a ganarme el puesto. Sé que hay compañeros que están desde el torneo anterior ahí. Llego con una mentalidad ganadora. Busco ganarme un puesto en el equipo. Esperamos que las cosas se den y hacer una buena temporada.

¿Limeño le sirvió para cultivar carácter?

Sí. Como lo digo siempre, Limeño es un equipo al que le guardo cariño por estos dos años que me permitieron estar ahí. Me ayudó mucho a crecer y madurar. Llegué a ser capitán del equipo, algo que jamás me lo imaginaba. Pero son cosas que el fútbol da. Contento por todo lo que hice. Me voy agradecido con la gente de Santa Rosa de Lima.

¿Cree que es factible poder llegar a ser capitán en Águila?

No lo sé. No llego pensando en eso. Nada más quiero jugar en Águila y ganarme un puesto en el equipo.

Tiene claro las exigencias del Águila, ya las conoce...

Sí, en Águila nada más se piensa en ser campeón. Esperemos que en adelante mejoren las cosas y que podamos pelear finales y ser campeones. Eso es lo que la gente desea. Ojalá que las cosas se den.

Tendrá como técnico a Carlos Romero, ¿Se conocen?

No, pero sé que es muy profesional para trabajar. Ojalá se puedan dar las cosas.