Diego Coca ya tiene fecha estimada de regreso con Águila

El mediocampista del Águila, Diego Coca, avanza cada vez más en su recuperación, tras una lesión de menisco y cartílago que sufrió durante el partido con selección nacional ante Montserrat, en octubre pasado, por Liga de Naciones B de CONCACAF.

Desde esa fecha, Coca no ha podido aportar al equipo emplumado, pero espera hacerlo dentro de dos jornadas, luego de recibir el alta médica.

"Gracias a Dios la recuperación ha ido bien. Ya son tres meses sin jugar para el equipo, pero ya estoy trabajando al ritmo de todos. En esta semana empezaría a meterme con el grupo de a poco. Por el problema a escala de cartílago me dejaron un mes y medio sin caminar. Perdí la masa muscular en la pierna y me ha tocado recuperarla. He empezado desde lo más básico, a caminar, trotar", apuntó el volante a Deportes Grupo LPG.

Coca aclaró que por primera vez en su carrera ha sufrido una lesión que necesite más de tres meses para recuperarse: "Pero eso ya quedó en el pasado y, primero Dios, nunca más vuelva a pasar por eso, porque la verdad es complicado".

"Al principio, solo se manejaba como una lesión de menisco, que puede ser algo sencillo y en un mes uno puede volver a jugar. Pero ya cuando me estaban haciendo la operación se dieron cuenta del problema de cartílago que yo tenía", apuntó el mediocampista del equipo migueleño.

MESSINA, A LA ESPERA

Por su parte, el timonel del Águila, Daniel Messina, habría reservado un espacio para Coca en la mitad de la cancha.

"Hoy por hoy, el equipo no tiene zurdos. Estamos dependiendo de la recuperación de Diego Coca. Creo que en dos partidos más lo vamos a tener. Hay jugadores que se pueden recuperar más rápido, como Richard Menjívar, que venía en un nivel bárbaro y no pudimos tenerlo", agregó el argentino.

"Eso te quita un poco. Richard tiene panorama y recuperación de pelota", apuntó sobre Menjívar el estratega de los aguiluchos.