Diego Peraza, del 11 Deportivo, responde a las acusaciones de racismo

El volante de 11 Deportivo, Diego Peraza, en plática telefónica con Deportes Grupo LPG, dio su versión sobre el intercambio de palabras que tuvo en el juego del sábado contra Chalatenango, con el colombiano Luis Arboleda, quien lo acusó de decirle expresiones racistas.

De acuerdo con el cafetero, Peraza le habría dicho que se saliera porque iba a manchar la cancha, debido a que el cafetero estaba sangrando de una rodilla. El sudamericano fue expulsado al minuto 90 del partido.

"Es ilógico que me estén acusando de racismo. Él tenía la intención de levantarse, pero el médico de su equipo le dijo que se quedara en el suelo. Luego, él, por esa expulsión bien tonta, quiere taparlo todo con que yo le dije que eso (que iba a manchar la cancha). Ya todo mundo, de manera arbitraria, me está condenando, si saber la versión de todas las partes", señaló Peraza.

"El árbitro estaba cerca de la acción y si hubiera habido alguna expresión racista o similar me tenía que haber expulsado o sancionado. Yo he tenido compañeros colombianos antes, como Eduardo Rodríguez y Heiner Caicedo. Yo le dije que se levantara nada más", indicó Peraza.

Peraza dijo que Arboleda ha dañado su imagen ahora, tras esa acusación. "Acusar es fácil, más ahora con las redes sociales. Yo estoy viendo qué puedo hacer. Estoy en una situación bien difícil. Aparte de que ha dañado mi imagen, me está acusando de algo. No le he dicho nada racista. Pero viene él y me acusa", dijo.

LO QUE SE VIENE

Por su parte, el presidente de Chalatenango, Rigoberto Mejía, dijo que luego del encuentro frente al 11 Deportivo presentaron una carta ante la cuarteta arbitral para reportar el hecho entre Peraza y Arboleda. Quedará a criterio del árbitro sio incluye o no en su reporte.

El siguiente paso de los norteños, en las próximas horas, será enviar un reporte del hecho a la comisión disciplinaria de FESFUT. "Nosotros en la Liga hemos firmado un compromiso anteriormente para decir no al racismo", dijo el titular de la dirigencia de Chalatenango en charla con este medio.