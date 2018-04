Diego Pizarro podría no continuar con Dragón

El CD Dragón evaluará esta tarde si el director técnico colombiano Diego Pizarro es cesado del cargo tras una serie de malos resultados que han dejado comprometida la permanencia del equipo en la primera división.

El expresidente del cuadro verdolaga y actual dirigente, Roberto Pérez Quintanilla, afirmó que "ahorita no es oficial, de hecho tenemos una reunión a las 2:00 de la tarde para confirmarlo (si sigue o se queda)".

Añadió que tras caer en casa ante el Firpo en la fecha 20, "hablamos con él, nos sentamos, ellos son profesionales. Si se da, no es que sea mal técnico sino que los resultados no se han dado. Vamos a hablar para saber qué más se puede hacer para salvar el torneo, pero me gusta ser puntual: ahorita no sabemos cómo quedará, si continuará o no".

Por tanto, la dirigencia tiene la idea de cesarlo por los problemas del descenso y en todo caso esta decisión se pospondría hasta el fin de semana, dependiendo del resultado ante el Alianza, aunque todo depende de la reunión de esta tarde, según aclaró Pérez Quintanilla.

HABLÓ PIZARRO

El entrenador cafetero, por su parte, indicó que "se tenía el apoyo y se ha venido trabajando de buena manera, hay un buen remanente en este proyecto. Se está en un momento crítico, pero así es el fútbol y a eso nos exponíamos".

Pizarro manifestó que "sacaremos conclusiones para salvaguardar el proyecto de Dragón, y la categoría que quiere salvarse. Es un proyecto a largo plazo y en ese orden de ideas la parte dirigencial tiene sus inquietudes y hay que escucharlos, para el bienestar de todos".

"Siempre he expresado que nosotros hemos venido a trabajar y aportar un grano de arena y Dragón ha cambiado en muchas cosas y esto debe refrendarse con resultados", añadió.