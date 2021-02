Diez recuerdos de la trayectoria de Iniesta

El ICON de LaLiga Andrés Iniesta habló largo y tendido sobre 10 momentos clave de su carrera futbolistica y sobre la actualidad de LaLiga. Y lo hizo en un evento privado con los cinco ganadores del concurso ‘¿Sabes más de Iniesta que el propio Iniesta?’, organizado por LaLiga.

Aunque reconoce que hay muchos otros hitos importantes en su trayectoria, estas

son algunas de las anécdotas que han tenido que adivinar los participantes del

concurso puesto en marcha por LaLiga y estos los recuerdos que el de Fuentealbilla

ha contado de cada uno de esos momentos:

1. Su debut oficial en LaLiga: “Para mi sin duda fue uno de los más importantes.

Poder debutar en LaLiga, hacerlo después de estar persiguiendo ese sueño

de debutar oficialmente en la élite, como se suele decir, fue muy especial”.

2. Su primer gol en LaLiga: “Fue un partido en Zorrilla, contra el Real Valladolid.

Salí desde el banquillo y tuve la oportunidad de hacer el gol y ese primer gol

con tu equipo siempre hace muchisima ilusién”.

3. Su primer titulo de LaLiga: “También es muy especial. Recuero el partido, en

el campo del Levante UD. Teniamos a Ronaldinho, Etoo, Deco... con Rijkaard

de entrenador. El primer titulo también tiene un rincón muy importante en mi

vida”.

4. Primer partido como primer capitan del FC Barcelona: “Se siente, primero de

todo, mucha responsabilidad. Es un momento muy especial. Para todos, pero

sobre todo, para la gente que hemos crecido en el Bar¢a, que pasamos tantos

años ahí... Ver que en este caso tienes la oportunidad, aunque lo fue por

ausencia de compañeros, pues es especial. Fue en un campo simbólico de

nuestra LaLiga, como San Mamés, y lo recuerdo con muchisima alegria”.

5. El mitico 2-6 en el Bernabéu: “Son partidos que todos recordamos. Hay veces

que nos ha tocado la alegria, otras la tristeza, pero en este caso,

evidentemente, por lo que significaba también: LaLiga estaba muy igualada,

por cómo fue el partido, que empezamos perdiendo y luego le dimos la

vuelta... Creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos como equipo

y, sobre todo, hacerlo en el Bernabéu, que cobra más importancia. Y fue uno

de los partidos que los culés siempre recordaremos”.

Una charla íntima con Andrés Iniesta

6. Su sextete con el FC Barcelona: “2009 fue un año increíble, un año histórico

para el club y para el futbol. Fue un privilegio. Señal evidentemente del

trabajo bien hecho en una temporada en la que consigues todos los titulos.

Ser el primero que lo consiguió nos marca Ia importancia o la dificultad de

poder hacerlo. Es un afio que pasard a la historia para el FC Barcelona”.

7. Ultimo partido oficial de LaLiga: “Fue un partido... Creo que el mds especial.

Por lo que significó, por lo que significaba mi último partido en mi estadio,

con mi gente, las emociones estdn a flor de piel desde que saltas al campo,

también después. Fue algo tremendo esa despedida. Como anécdota, no sdlo

me despedi yo esa noche, sino que también se despidié un jugador muy

especial del rival, emblema de la Real Sociedad”.

8. Último titulo que logré mientras jugaba en España: “Tengo recuerdos

mágicos, porque fue mi último titulo con mi club, tener la oportunidad de

levantarlo y todas las sensaciones y emociones que senti antes de jugar el

partido, durante y después del partido, fueron mdgicas. Ademas, los

recuerdo, a nivel individual, como uno de los mejores partidos que me ha

salido”.

9. Primera ovacién en Espafia tras el Mundial de 2010: “Siempre lo he dicho: todo

el carifo y el respeto que la gente me ha mostrado es algo que siempre lo he

catalogado como mds importante que cualquier titulo. Todo fue mdgico en

muchisimos estadios y, por tanto, estoy muy agradecido a la gente”.

10. Cuando fue nombrado hijo predilecto de Fuentealbilla: “Es un pueblo

pequenito, como muchos de Espana, que no se conocen, pero por esa parte

que me toca es bonito que sea ahora reconocido, que la gente sepa el

nombre de Fuentealbilla con apenas 2000 habitantes”.