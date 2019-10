Directivo de Limeño: "El cuerpo técnico debe tomar su parte en la responsabilidad "

Limeño sigue sin poder superar en su plantel el brote de fiebre que lo complicó hace tres semanas. Ayer, en casa, con salario al día, se metió en líos ante Chalatenango y cayó por 1-3 en el Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima.

Tras la derrota ante Chalatenango, la dirigencia del equipo de Santa Rosa de Lima llamó a reunión a los jugadores del plantel para hacer un análisis de las complicaciones que está teniendo el equipo en casa

"Duele ver a este equipo jugando así. Acá no podemos perder puntos. Se hacen esfuerzos para pagar al día. Yo les dije a los jugadores que me da vergüenza deberles a ellos. Debe dar vergüenza si no hacen bien su trabajo. Me diera pena deberles y venir a verlos acá. Eso es vergüenza. Ya es problema de los jugadores si quieren sacar el equipo de la mala racha", externó Samuel Gálvez, vicepresidente del equipo mantequero.

Gálvez lamentó la derrota ante Chalatenango, porque acusó que Limeño es un equipo que tiene todos los recursos garantizados para trabajar.

"Este es un equipo que lo tiene todo con su directiva al frente. Eso nos está pasando factura, quizá demasiados buenos somos nosotros. Queda esperar que el equipo trajimos un equipo para no estar así", dijo Gálvez.

Por otra parte, el dirigente de Limeño dijo que el timonel del equipo, William Renderos, debe tomar su parte del pastel en la responsabilidad de la caída del equipo.

" El cuerpo técnico tiene su responsabilidad. El carácter y la actitud del jugador es algo que lo imprime el técnico. Yo se lo dicho al técnico. El técnico tiene la confíanza, pero debe evaluarse", dijo Gálvez.

Luego, Clayvin Zúniga, delantero hondureño, tildó de dolorosa la caída ante Chalatenango, en Santa Rosa de Lima.

"Es doloroso que te hagan goles de esta manera, sobre todo cuando has trabajado duro toda la semana. Pero apenas inicia la segunda vuelta y nosotros aún podemos recuperarnos de estos golpes. Tenemos las herramientas para seguir trabajando y darle vuelta esta situación", dijo el atacante catracho.