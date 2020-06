Director deportivo del Chalatenango llevó ayuda a familias afectadas por las lluvias

Bryan Rivera, nuevo director deportivo del Chalatenango, junto a Álex Zelaya, vicepresidente del equipo norteño y su fundación Zelaya, llevaron víveres y ropa a familias del cantón Las Minas, Chalatenango, que sufrieron daños en sus viviendas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana, provocadas por el paso de la tormenta tropical Amanda.

Más de 35 familias recibieron la ayuda en esta localidad chalateca. Bryan Rivera, un empresario radicado en Chalatenango, organizó un centro de acopio en sus negocios Cali Outfitt y Cali Barber Shop en Chalatenango y Zelaya se unió a la campaña, con una dotación de víveres.

Rivera comentó que “tengo mis negocios en Chalatenango y siempre he colaborado con personas que lo necesitan; por ejemplo, recolecto juguetes en Navidad (para niños necesitados), siempre que puedo, ayudo. Amanecí (domingo) y vi las noticias, hablé con amigos y ex futbolistas que perdieron cosas, carros, de algunos que viven cerca del Barrio La Vega, San Salvador y que están pasando un mal momento. En Las Minas, siempre pasa algo… es un lugar vulnerable y poco visitado por las autoridades, no entiendo por qué, y por eso, me sumé en apoyo”.

La nueva junta directiva del Chalatenango nombró como director deportivo a Bryan Rivera, ex futbolista profesional que se retiró a los 26 años de edad. En su paso por el fútbol, jugó con el equipo Universidad de El Salvador, Atlético Marte, Once Municipal y Santa Tecla.

Fueron ocho años de carrera en el fútbol, tras su retiro, ahora se mantiene ligado al fútbol, desde el campo dirigencial.

Dijo que “tengo conocidos en Las Minas, clientes de ese lugar, pasan por un mal momento y les dije que les ayudaría, puse publicación en mi negocio y de inmediato comenzó a llegar gente de todos lados con ayuda, la fundación Zelaya ayudó mucho. Alex Zelaya se acercó y me entregó víveres, me dio su grano de arena. Clientes han dado abrigos, ex futbolistas del Chalatenango como Ismael Valladares (portero del Once Deportivo), también ayudaron, otros amigos que tienen sus negocios se acercaron y dieron su aporte”.

“Entregamos agua, víveres, estas familias han pedido muchas cosas, quizás no es nada lo que les hemos dado en comparación con lo que ellos han perdido, pero se trata de ayudar un poco”, añadió.

El siguiente paso es llevar ayuda al cantón Colima, municipio de Suchitoto, Cuscatlán. Ya recolectan ayuda para estas personas que perdieron cultivos y vieron afectadas sus casas por las fuertes lluvias de esta semana.

Rivera aseguró que “dependiendo de la cantidad de víveres que tengamos, llevaremos esta semana a Colima, muchas familias perdieron cultivos, más de 100 personas en una escuela (albergue), refugiados, hasta que lleguemos sabremos de las cantidad de personas para ayudar porque entendemos que hay gente en otros refugios: una iglesia católica y en una cooperativa”.