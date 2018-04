Dirigencia de Audaz denuncia intento de soborno a jugadores

La dirigencia del Audaz a través de su presidente, Juan Pablo Herrera, y su gerente, Jaime Barrera, denunciaron este viernes un ofrecimiento de soborno a sus jugadores para perder los cinco partidos que les restan del torneo Clausura 2018.

El Audaz pelea por no descender contra al menos otros cuatro equipos del campeonato salvadoreño.



El pope de los vicentinos afirmó que el zaguero Francisco Jovel recibió una llamada de un número desconocido ofreciendo $5 mil dólares por cada juego perdido desde este fin de semana hasta la conclusión del campeonato nacional.

"Nos han estado hablado de un número desconocido para ofrecernos esa cifra por perder cada uno de los cinco juegos que nos quedan. Vamos a investigar de quién es ese número y vamos a llevar a Francisco Jovel a la Fiscalía para dar parte de eso. Nuestro fútbol no puede seguir eso, no puede seguir así", señaló el presidente de los vicentinos.

Por su parte, Barrera, gerente del Audaz, prometió que se presentarán este sábado "ante la Fiscalía, Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y Primera División Profesional para denunciar un intento de soborno a nuestros jugadores".

"Los jugadores nos dijeron que el soborno es para los cinco juegos que quedan del torneo. Ellos van a dar los detalles mañana. Son cinco los jugadores que nos denunciaron lo del soborno a nosotros", agregó Barrera.

Desde hace dos años, los partidos de Primera División Profesional salvadoreña aparecen en la oferta de las casas de apuestas internacionales como bwin y bet365 de modo regular; también los encuentros de las reservas de los equipos de la liga mayor son ofrecidos en las líneas de apuesta.



En abril de 2016, una modificación al artículo 218 del Código Penal estableció el delito de fraude deportivo, tipificándolo como la figura en la que cae aquel que "por sí o por tercera persona obligue u ofrezca, prometa, pague o retribuya con cualquier tipo de beneficio, con la finalidad de alterar o asegurar un resultado predeterminado de una competencia o prueba deportiva profesional, nacional o internacional, o el desempeño anormal de un participante en la misma".

Desde entonces, esta conducta es sancionable con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial por igual tiempo.

El mismo artículo sostiene: "La sanción se agravará con prisión de tres a cinco años, cuando el delito se haya cometido por funcionario, dirigente, directivo, administrador, entrenador, árbitro, réferi o juez, promotor o empleado de un club o entidad deportiva de cualquier naturaleza jurídica e inhabilitación especial por igual tiempo".