Dirigencia de Firpo no garantiza que pagará saldos completos a sus jugadores

El Firpo aún no es, de manera oficial, equipo de segunda categoría. Ya no podrá evitar terminar en el último lugar de la tabla acumulada, pero tendrá que esperar que FESFUT haga oficial su descenso a la liga inmediata inferior.

Este domingo, luego de la derrota por 1-4 ante Alianza, que apresuró el paso de los toros a liga de plata, Modesto Torres, presidente de Firpo, habló con EL GRÁFICO para expresar que por no haber podido salvar la categoría será complicado pagar por completo los saldos pendientes con los jugadores.

Por ahora hay una deuda de tres meses con el plantel.

"En la reunión de un día antes del partido fui claro en decir a los jugadores que si la categoría se salvaba, no tenía la más mínima duda de poder cancelarles en su totalidad. Pero ahora, mejor no digo nada al respecto. Es cuestión de contabilidad y números y ahí se van a tomar las decisiones. Se luchó hasta donde se pudo con lo que se tenía. Qué puedo decir, yo no juego", apuntó el dirigente del equipo pampero.

Ante la posibilidad de demandas en FESFUT, de parte de los jugadores, Torres dijo que si en algún momento se decidiera que el equipo no se inscribe ni en primera o segunda, los jugadores solo podrán cobrar los $20 mil, que es la cantidad de fianza que está en la primera división.

Por otra parte, el directivo garantizó que Firpo se presentará al juego de la jornada 22, este domingo, ante Limeño. "En lo absoluto, no tendremos problemas para ir al juego de cierre de campeonato en Santa Rosa de Lima", dijo Torres. Los jugadores, por su parte, también lo confirmaron.

IRÁN A FESFUT

Otro de los puntos que dejaron en claro en el plantel fue su presencia este lunes en la sede de la FESFUT, en San Salvador, para buscar asesoría legal.

"Queremos terminar esto, poniéndole el pecho a las balas. Tenemos que terminar con dignidad. Nos vamos a presentar a la FESFUT, a ver qué se nos dice. Eso está complicado, pero queremos terminar con dignidad'', apuntó Rafael Burgos, delantero de Firpo.

Por su parte, el mediocampista Daniel Luna también confirmó que estarán este lunes en la Federación: "Queremos denunciar y estar unidos, como siempre hemos estado. Nos presentaremos a las 9:00 de la mañana. Vamos a buscar asesoría para ver qué nos dicen. Vamos a entrenar esta semana, porque es obligación. En algo nos va a asesorar en la FESFUT".

OPCIONES

Por otra parte, Modesto Torres dijo que esta semana podría viajar a México, para hablar con Juan Carlos Gutiérrez, abogado mexicano que ha mostrado interés en adquirir los derechos de la administración de los toros. El directivo pampero dijo que ahora están analizando comprar una categoría en primera o irse a la segunda división para buscar un ascenso deportivo.

"Algunos aficionados de Firpo se ma acercaron para decirme que las últimas veces que hemos estado en primera ha sido porque hemos comprado la categoría. Entonces, ahora podríamos buscar un ascenso por lo deportivo", dijo Torres a este medio.