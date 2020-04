Dirigencia de Marte confirma a Joel Almeida para el Apertura 2020

El dirigente de Atlético Marte, Marlon Claros, confirmó que el portero mexicano Joel Almeida cuidará el arco del equipo carabinero para el próximo torneo. Este cancerbero fue parte de El Vencedor, equipo que cedió la plaza en liga de privilegio a los marcianos, en el Clausura 2020, luego de un prologando paso por las filas de Santa Tecla desde 2015.

De acuerdo con Claros, Sonsonate y Chalatenango le habrían hecho algunas ofertas a Almeida, pero no habrían llenado las expectativas del jugador. Por lo tanto, le habría confirmado a Claros que jugará en las filas del Ballet Azul.

"En un 99 por ciento tenemos asegurado a Almeida. A mí me consta que Almeida recibió ofertas de Sonsonate y Chalatenango. También ciertos dirigentes me llamaron para ver si él estaba libre y yo les dije que si el arreglo que él pudiera hacer con esos equipos era superior a lo que nosotros le podíamos ofrecer, no había ningún problema, que él podía irse. Pero Almeida se comunicó con nosotros hace dos días y me dijo que él quería seguir con nosotros, ahora como Atlético Marte", apuntó el dirigente del equipo bombardero.

Por otra parte, Claros confirmó las contrataciones de Ramón Viera, Éver Hernández, Ramón Hernández y Edgar "Pipona" Campos. "La semana pasada yo ya tenía un acuerdo con Eduardo Vigil, ex de Águila, pero me habló y me dijo que iba a jugar en Firpo (aún Independiente) y le dije que no había ningún problema y que nada es bueno a la fuerza", apuntó el directivo del conjunto marciano.

Luego, el directivo carabinero descartó la llegada al equipo del delantero brasileño, ex de Santa Tecla, Ricardo Ferreira. "Yo platiqué con él, hace una semana, cuando el jugador estaba en el aeropuerto, para salir a Brasil. Me dio a conocer sus pretensiones salariales y en ese momento le dije que yo sabía de sus cualidades, pero que no estaba dentro de nuestras condiciones salariales, porque nosotros ya hemos platicado como dirigentes y queremos manejar un presupuesto entre $30,000 y $35,000 al mes. Eso fue lo que yo manejé con El Vencedor. No se le puede estar mintiendo al jugador. No podemos tener bien a uno y a otros diez no", dijo Claros a EL GRÁFICO.

Entretanto, el directivo marciano no pudo confirmar aún la llegada de Jefferson Polío, quien quedó libre de contrato con Águila, a las filas de Atlético Marte. "Si sé de parte de la dirigencia de Águila que ya no contarán con Jefferson, pero hasta ahora ni hemos hablado con él", dijo el nuevo integrante en la dirigencia del conjunto capitalino.

¿Y el entrenador?

Nelson Ancheta sigue siendo la primera opción para llegar al banquillo de los bombarderos. Pero Claros le dijo a EL GRÁFICO que en las últimas horas surgió la opción de un entrenador argentino, quien nunca ha dirigido en El Salvador. Será en las últimas horas, cuando se reúna la dirigencia marciana, el momento para tomar una decisión. Ese timonel gaucho sería propuesto por el directivo German Estrada, quien fue el último presidente del Ballet Azul en el Clausura 2020 de la segunda división.

En su caso, Ancheta dirigió a El Vencedor en el Clausura 2020. Mantuvo al equipo tabudo en los primeros puestos de la tabla.