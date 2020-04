Dirigencia de Metapán dice que también tiene un contrato firmado por Mitchell Mercado

Luego de que se conociera que el delantero colombiano Mitchell Mercado había firmado un contrato con Alianza, el presidente de Metapán, Rafael Morataya, confirmó a EL GRÁFICO que también tienen un contrato firmado por el atacante cafetero desde marzo pasado, luego de que el torneo Clausura 2020 se diera por terminado de parte de la FESFUT.

"Con nosotros, Mitchell también firmó contrato. Acá tenemos la fotografía que le tomamos en el momento en que lo firmó. Hay cheques de que se le prestó dinero. Vamos a esperar lo que presente Alianza. La verdad es que pues habría que esperar a lo que se ampare Alianza. No tengo la fecha precisa en la que firmó contrato, pero sí firmó", dijo Morataya.

Luego, el dirigente calero dijo que anteriormente recibió una llamada telefónica de parte del director ejecutivo albo, Lisandro Pohl, para hablar sobre el caso de Mercado. "Me dijo que me daba el dinero que le habíamos dado nosotros a Mitchell, pero yo le dije que nosotros lo íbamos a utilizar. Este tema se iría a litigio. Habría que esperar qué va a pasar, porque yo le dije a don Lisandro que vamos a utilizar al jugador, que no podríamos negociarlo. Vamos a reclamar nuestro derecho por el jugador en su momento", dijo el titular de la dirigencia calera.

Este caso podría ir a las manos del Tribunal Arbitral de FESFUT, que también tiene jurisdicción en disputas entre equipos.

Mitchell aclara

Por su parte, el jugador colombiano negó que en marzo, como dice la dirigencia metapaneca, habría firmado contrato con el equipo calero.

"En el torneo pasado, ellos (directiva Metapán) me hicieron firmar un contrato para jugar ahí en enero, en el Clausura 2020. Pero hasta donde sé Metapán no llegó a un acuerdo con El Vencedor en ese momento y ese contrato no tendría validez, entonces. Ahorita me he estado comunicando con ellos y no me dieron respuesta de nada. Estamos tranquilos , esperando que todo se solucione", dijo el delantero

"Ahorita que se comuniquen con los de Alianza y se arreglen entre ellos. Ahorita quien ha estado pendiente de mí es Alianza. Es el equipo que me ha estado llamando, para ver cómo estaba. En diciembre , cuando Víctor Coreas va a Metapán me llevó para jugar ahí desde enero, pero no llegaron a ningún arreglo con El Vencedor y no se pudo. En este año yo no he firmado contrato con Metapán", explicó Mercado.