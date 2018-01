Dirigencia de Santa Tecla aclara la posible salida de Domínguez a Chipre

La dirigencia de Santa Tecla, a través de su vicepresidente Guillermo Figueroa, aclaró el tema de la posible salida de Roberto Domínguez al balompié de Chipre.

"Ayer (martes), en altas horas de la noche, le mandaron algo que era medio informal de un equipo de Chipre, pero es un representante que lo estaba manejando y las condiciones eran solo para ellos", apuntó Figueroa.

El dirigente del equipo tecleño indicó que no pidieron dinero para poder liberar al zaguero central.

"Le dijimos bien claro que lo que queremos es que se vaya. Le mandamos una propuesta nuestra (al representante), porque él lo quiere cedido definitivamente y no es así. Le mandamos una propuesta de préstamos en la que le mejorábamos las condiciones al jugador, no a Santa Tecla. Esas invitaciones a la loca y contra el tiempo se tienen que valorar bien" aseguró Figueroa.

De acuerdo con el dirigente, la noche de este martes enviaron una propuesta de préstamo.

"Hay que recordar que Domínguez es jugador de FESA. Nos reunimos con la gente de FESA y dimos el aval del préstamo, mejorándole las condiciones al jugador, para que no quede tirado. Mandaron un contrato que era ambiguo en el que decidían hasta la parte de la resciliación de contrato. Se acabó el día y no hubo respuesta. No querían algo formal", apuntó el directivo tecleño.

Figueroa dijo que las condiciones que habían pedido para Domínguez son: vehículo, cantidad de dinero para que él se alojara y dejar dinero a su familia, salario fijo, propuesta de vivienda y si el jugador se lesionaba, que se le pagara hasta el último centavo. "De lo que mandaron desde Chipre, no decía nada de eso. Era muy raro y ambiguo lo que mandaron", apuntó el directivo de Santa Tecla.