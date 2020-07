Dirigencia del 11 Deportivo negocia salida de Juan Cortés con Alianza

La renuncia del técnico español Juan Cortés del banquillo del 11 Deportivo salido a luz el viernes anterior a través del propio estratega ibérico tomó de sorpresa a la dirigencia del equipo ahuachapaneco que preside José Antonio Salaverría ya que admitió que dicha decisión fue tomada de manera unilateral y de forma irresponsable.

"Nosotros tenemos todo el cuerpo técnico intacto menos al principal por su renuncia ayer (viernes), el equipo está montado y ayer nos reunimos como directiva porque obviamente (esa decisión) es una violación de su contrato, una falta de profesionalismo del técnico, pero no tendremos a nadie que no quiera estar con nosotros", aseguró Salaverría en plática telefónica con Deportes LPG.

Además, el técnico de origen ahuachapaneco confirmó que ya inició conversaciones directas con el presidente de Alianza en el tema económico para que el equipo capitalino pueda inscribir a Cortés para la nueva temporada toda vez que los albos cumplan con las disposiciones monetarias que 11 Deportivo exige para liberar al técnico español de su compromiso contractual.

"Estamos negociando con el presidente de Alianza (Pedro Hernández) en temas económicos para finiquitar todo este tema para liberarlo, el profesor Cortés tiene contrato con nosotros por un año, hasta final de la temporada 2020-2021, lo importante acá es no buscar dañar su carrera profesional, por eso ya estamos negociando con Alianza y espero que al final de este día o mañana (domingo) podamos anunciar la salida de manera oficial del técnico o posiblemente el lunes", aseguró el dirigente nacional.

El español Juan Cortés anunció el pasado viernes en sus redes sociales que tomó la decisión de salir del equipo ahuachapaneco pese haber obtenido buenos resultados en el pasado Clausura 2020, cuando condujo al Once Deportivo a terminar como líder de la tabla general con 20 puntos, superando al mismo Alianza, que terminó tercero con 16 unidades en los 11 partidos que duró el certamen.

"Todo esto se dará este fin de semana, la negociación con el licenciado Hernández no pasa de hoy a mañana, estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes para que al final él pueda firmar con Alianza", confirmó.

BUSCAN SUSTITUTO

José Antonio Salaverría admitió que la directiva que preside ha comenzado a evaluar al sustituto del español Juan Cortés y que han enfocado su contratación conforme a la situación sanitaria que impera en el país por la pandemia.

"Ya estamos analizando su sustituto porque reitero que no vamos a retener a una persona de la manera en que ha actuado así. Como dirigencia de 11 Deportivo se le ha respetado y se le ha valorado su trabajo en lo económico luego que hace dos meses llegamos a un acuerdo para prolongar su estancia en el equipo por un año más junto a un aumento salarial por su labor en la dirección técnica del equipo occidental", externó el dirigente al confirmar el aumento salarial en el contrato vigente de Cortés con el 11 Deportivo.

"Nosotros nunca le incumplimos el contrato, no es cierto que se tenga un compromiso de manera verbal con él, nuestra dirigencia lo tomamos cuando fue cesado del Independiente, lo contratamos después del torneo anterior, lo llamamos y le subimos el 40% del salario que devengaba para este torneo que se venía, esos compromisos cuando existen están en el contrato, aún así él decidió incumplir su contrato por un año", afirmó el dirigente.

"Después de cuatro meses allí lo llamamos y para su inscripción como tal para la nueva temporada ya aparece ese aumento que le ofrecimos darle hace ya casi dos meses cuando se negoció y firmó su modificación salarial para la nueva temporada por el buen trabajo realizado en la liga el cual él ha abandonado su trabajo sin ninguna justificación", reiteró Salaverría a este rotativo.

Sobre la búsqueda del sustituto de Cortés Diéguez, el presidente del 11 Deportivo afirmó que "por las circunstancias que estamos viviendo en el país por la pandemia donde se está complicando más el tema, el universo existente nos señala que deberá ser un técnico que esté acá o de la región, sea Guatemala u Honduras, no es que no podamos ver de otros sitios donde existe ese problema de ingreso al país, creo que sí hay nombres que nos interesa, lo que sí es cierto es que el equipo irá para adelante, buscamos un técnico accesible en la zona y no de Sudamérica".