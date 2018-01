Dirigencia del Firpo restringe acceso a medios de comunicación

La dirigencia del Luis Ángel Firpo ha restringido el acceso a la prensa para sus entrenamientos de pretemporada con miras al Clausura 2018.

Una fuente del cuerpo técnico que pidió reserva de su nombre, aseguró que ha recibido órdenes de Modesto Torres, presidente firpense, de no permitir que este periódico y otros medios entrevisten a los jugadores o hagan fotografías y videos durante las prácticas.

"Hablé por teléfono con el presidente y me dijo que no le diera declaraciones a EL GRÁFICO ni a ningún otro medio. No es decisión mía, sino de la dirigencia. Por mí encantado de hablar de mi equipo", sostuvo la fuente consultada.